Jasmin Kurtic: „Negocierile au fost foarte rapide. Sunt 100% pregătit şi pot juca!“

Noul jucător al Universităţii Craiova, Jasmin Kurtic a acordat un interviu site-ului oficial al Ştiinţei, în care a vorbit despre venirea în Bănie, despre modul cum au decurs tratativele şi despre aşteptările pe care le are evoluând din nou alături de Alex Mitriţă. Iată ce a declarat!

Salut şi bine ai venit în echipă! Spune-ne ce ai simţit în momentul semnării contractului cu Universitatea Craiova.

Jasmin Kurtic: Mă bucur foarte mult şi sunt mândru că am devenit noul jucător al acestui club mare. Aş vrea să-i mulţumesc în primul rând preşedintelui (Mihai Rotaru – n.r.) şi tuturor celor care au muncit la realizarea acestei înţelegeri, agentului meu şi familiei mele, copiilor în mod special, pentru ei sunt motivul pentru care fac acest pas. Negocierile au fost foarte rapide.

Cum au decurs negocierile înainte să ajungi în Bănie?

J.K.: Am fost contactat prima dată de Alex Mitriţă, apoi de preşedinte (Mihai Rotaru – n.r.). De la primul telefon mi-am zis că acestă propunere este interesantă şi ar putea fi o soluţie pentru mine şi pentru familia mea.

Descrie-te puţin. Poţi să ne spui care sunt calităţile tale?

J.K.: Este dificil pentru orice fotbalist să-şi descrie calităţile. Voi lăsa să o facă alte persoane, în timp ce eu voi munci tare în teren şi în afara lui.

Care sunt obiectivele tale în privinţa echipei?

J.K.: Obiectele echipei s-au stabilit deja, iar eu cred că este nevoie de multă muncă şi multă răbdare. Trebuie să creştem cu fiecare meci şi fiecare antrenament, pentru că aşa se clădeşte o mentalitate bună. Trebuie să fie totul progresiv, ca să apară rezultatele pozitive pe durata întregului sezon.

Când vei fi pregătit 100% ca să poţi intra pe teren?

J.K.: Sunt 100% pregătit şi pot juca. Dacă nu eram pregătit, nu eram aici acum!

Ai interacţionat deja cu noii tăi colegi, cum ţi se par?

J.K.: Sunt genul de jucător care se implică, mă adaptez repede. Din câte am văzut, toţi colegii mei sunt valoroşi, amabili şi m-au acceptat imediat, la fel ca toţi cei din club de altfel. Aşa cum am mai spus-o: sunt mândru şi bucuros că fac parte din acest grup.

Ce ştiai despre Universitatea Craiova înainte să ajungi aici? Care este opinia ta legată de fotbalul românesc?

J.K.: Ca să fiu sincer, nu ştiam foarte multe despre Universitatea Craiova, pentru că nu am urmărit prea mult fotbalul românesc. Dar vorbind cu multă lume cu experienţă, antrenori şi fotbalişti, în momentul în care am demarat tratativele, mi s-a spus că fotbalul este bun, că sunt mulţi tineri talentaţi. Jucând şi împotriva echipei naţionale a României mi-am dat seama că nivelul este bun. Acesta a fost un factor care m-a determinat să accept provocarea.

Ai fost coleg cu Alex Mitriţă la PAOK Salonic. Cum te simţi acum ştiind că vei juca, din nou, alături de el?

J.K.: Este foarte plăcut să regăsesc un fost coleg de echipă, precum Alex Mitriţă, un băiat deosebit. M-a ajutat mult, m-a sunat şi, deşi a fost o discuţie scurtă, am simţit aprecierea şi tot ce mi-a trebuit.

Înainte de a începe acest interviu mi-ai spus că ai vorbit ieri şi cu Valentin Mihăilă. Ne poţi spune ce ţi-a zis? De asemenea, ai fost lăudat de Răzvan Lucescu în presa din România. A spus că eşti unul dintre cei mai buni mijlocaşi pe care i-a antrenat.

J.K.: Sunt cuvinte foarte frumoase. În privinţa lui Valentin Mihăilă, am colaborat la Parma. Este de treabă, dar puţin nebun, în sensul pozitiv. Este un lucru pe care l-am apreciat la el. Pe lângă faptul că este un coleg bun are şi o calitate fotbalistică bună. Poate realiza o carieră frumoasă şi totul depinde de el. Aceleaşi cuvinte le folosesc şi la adresa lui Dennis Man. Îi salut şi le urez mult noroc în noul sezon. În privinţa lui Răzvan Lucescu ce pot să spun? Din prima clipă când ne-am întâlnit mi-a insuflat ideea că este un profesionist. Este genul de om de care fotbalul are nevoie. Îi place să muncească mult, este profesionist şi nu-i place să se glumească pe teren. Şi eu sunt genul căruia îi place să muncească şi să glumesc doar în afara lui. În teren poate că sunt puţin mai agresiv, chiar şi cu colegii şi arbitri, gesticulez, dar ăsta este caracterul meu şi probabil că lui Răzvan i-a plăcut asta. Îl respect foarte mult, este un antrenor de top şi o dovedesc rezultatele pe care le-a obţinut. Îi doresc numai bine.

În încheiere, ce le transmiţi fanilor Ştiinţei?

J.K.: Vă salut, suporteri ai Craiovei! În sfârşit sunt aici, sunt în cel mai bun loc din România şi ne vedem la stadion!

