Cupa României | Viitorul Şimian şi ACSO Filiaşi promit spectacol la Severin

Formaţiile Viitorul Şimian şi ACSO Filiaşi se întâlnesc miercuri, de la ora 17.30, pe stadionul „Municipal“ din Severin, într-o partidă contând pentru etapa a 2-a din Cupa României. Cele două componente ale Ligii 3 s-au mai întâlnit în această vară într-un joc de verificare desfăşurat la Filiaşi, iar scorul a fost egal, 2-2 (VEZI VIDEO!). Mehedinţenii au condus atunci cu 2-0, după reuşitele lui Trip și Eshun. Filieşenii au replicat prin Costinel Gugu și Robert Oprea.

De menţionat faptul că Viitorul Şimian a susţinut deja un meci oficial. Elevii craioveanului Alex Stoica au eliminat în prima etapă a Cupei României pe Gilortul Târgu Cărbuneşti, administrându-le gorjenilor un sec 3-0.

Alex Stoica: „Va fi un meci echilibrat“

Antrenorul formaţiei Viitorul Şimian, Alex Stoica, a declarat că se aşteaptă la o partidă echilibrată, dar speră să obţină victoria.

„E un meci dificil, în care se vor întâlni două echipe bune, care îşi doresc foarte mult să meargă în faza următoare. Eu sunt convins că va fi un meci echilibrat şi cine îşi va dori mai mult va obţine şi calificarea. Consider că nu e un avantaj că noi am susţinut deja un meci în Cupă. Aici apar mereu surprize surprize. Cupa este imprevizibilă şi trebuie să fim concentraţi 100%. Am susţinut şi acel amical cu ei, la Filiaşi, dar nu se ştie ce schimbări vor face la ora jocului. Noi ne aşteptăm la orice şi suntem pregătiţi să ne impunem“, a declarat Alex Stoica, pentru GdS Sport.

Victor Naicu: „Mergem cu gândul să ne calificăm“

La rândul său, tehnicianul echipei ACSO Filiaşi, Victor Naicu, ştie că misiunea nu este deloc uşoară, dar consideră că are atuurile necesare încât să sărbătoarească la finalul partidei.

„Începe sezonul cu acest joc de Cupă și întâlnim o echipă bună, care are deja un meci oficial jucat. Consider că nu suntem încă la capacitate maximă, pentru că această competiție începe mai devreme decât campionatul. Cu toate acestea mergem la Severin cu gândul de a ne califica în turul următor. Este un avantaj pentru echipa gazdă faptul că joacă pe teren propriu. Dar consider că avem o echipă experimentată, care oriunde ar juca trebuie să emită pretenții.

Nu poate să fie un dezavantaj acel amical pe care l-am jucat în această vară, pentru că orice meci este binevenit. Cu siguranță jocul oficial are alte caracteristici și se va desfășura sub o altă conotație. Sperăm să ne prezentăm mult mai bine decât am arătat în amicale. Au trecut peste noi trei săptămâni de antrenamente îi simt bine pe băieți. Trebuie să intre în starea aia de competiție! Avem ceva probleme lot. Ne vor lipsi, din diverse motive, Armășelu, Manolache și Bălașa. Cei care merg trebuie să confirme că merită să facă parte din lotul nostru“, a declarat Victor Naicu.

Alin Pîrvuică: „Este foarte important să începem cu dreptul“

Optimist s-a arătat şi preşedintele ACSO Filiaşi, Alin Pîrvuică.

„Având în vedere că primul meci oficial este în Cupă și dacă ne uităm în spate, la istoria noastră din această competiție, putem spune că suntem obligați să facem o figură frumoasă și în această ediție. Este foarte important să începem cu dreptul. Și pentru băieți va fi o motivație în plus. Amicalele sunt amicale, pe când un meci oficial schimbă datele problemei, se motivează altfel. Am fost la stadion, i-am văzut și s-a simțit și la ei că s-a intrat în linie dreaptă pentru primul meci oficial. Sunt concentrați și motivați. A fost o perioadă puțin mai grea și pentru ei. Așa este perioada de vară, pentru că a fost o perioadă de acumulări. Ce a fost greu, pe partea de pregătire fizică, a cam trecut. Acum trebuie accelerată pregătirea tactică, apoi luăm fiecare meci în parte și să trecem cu bine peste provocări. Pentru ei (cei de la Şiminan – n.r.) este un avantaj faptul că au susținut deja un meci oficial. Dar îi cunoaștem foarte bine, am avut cu ei și un meci amical, care ne-a prins bine, și cred că Victor Naicu știe ce are de făcut“, a punctat Alin Pîrvuică.

Cupa României, etapa 2:

Miercuri, 9 august – ora 17.30: Viitorul Ianca – Unirea Braniştea, Lotus Băile Felix – FC Bihor Oradea, Crişul Chişineu Criş – Şoimii Lipova, ACB Ineu – Progresul Pecica, Sănătatea Servicii Publice – Viitorul Cluj, SCM Zalău – Gloria Bistriţa, Olimpia Satu Mare – Minaur Baia Mare, Odorheiu Secuiesc – FC Braşov, ACS Tg. Mureş 1898 – MSE 1898 – Unirea Ungheni, CS Universitar din Alba Iulia – Metalurgistul Cugir, CS Gloria al Oraşului Geoagiu – CSM Deva, CSC Ghiroda şi Giarmata Vii – Ripensia Timișoara, Phoenix Buziaş – Poli Timișoara, Voinţa Lupac – CSM Reșița, Jiul Petroşani – Flacăra Horezu, Olimpic Zărneşti – Muscelul Câmpulung Elite, SCM Râmnicu Vâlcea – Viitorul Dăeşti, Viitorul Şimian – ACSO Filiaşi, Vediţa Coloneşti – Petrolul Potcoava, Flacăra Moreni – CSO Plopeni, Unirea Bascov – CS Afumaţi, Gloria Băneasa – Dunărea Călăraşi, Viitorul Ileana – Popeşti-Leordeni, CS Păuleşti – Metalul Buzău, CSM Râmnicu Sărat – CS Blejoi, Rapid Brodoc – Sporting Lieşti, FC Bacău – CSM Bacău, Şomuz Fălticeni – Ceahlăul Piatra Neamţ, Bucovina Rădăuţi – Foresta Suceava; ora 19.00: Axiopolis Cernavodă – CS Amara.

Citeşte şi: Super transfer realizat de Universitatea Craiova! A semnat Jasmin Kurtic!