Edward Iordănescu, convins că România este mai valoroasă decât Kosovo

Echipa naţională a României întâlneşte pe 16 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Fadil Vokrri“ din Prishtina, selecţionata statului Kosovo. Prima reprezentativă va juca apoi împotriva Elveţiei, pe 19 iunie, de la ora 21.45, pe stadionul „Swissporarena“ din Lucerna. Ambele partida contează pentru Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024.

„Trebuie să demonstrăm că merităm mai mult decât Kosovo să fim la EURO“

Selecţionerul României, Edward Iordănescu, a declarat, astăzi, într-un interviu acordat FRF TV, că prima reprezentativă trebuie să demonstreze în meciul de la Prishtina că merită mai mult decât Kosovo să se califice la EURO 2024.

„Dacă jucătorii la care vom apela vor da tot ce au mai bun pe teren, am încredere că vom ieşi bine din această dublă extrem de grea (n.r. – meciurile cu Kosovo şi Elveţia din luna iunie). Nu pregătim însă jocurile la pachet. Sunt două meciuri cu adversari diferiţi. Aşa că focusul total este acum pe cel de la Prishtina, cu Kosovo. Acolo trebuie să demonstrăm că merităm mai mult decât Kosovo să fim la EURO.

Noi am gândit o strategie pentru fiecare dintre cele două jocuri. Sunt meciuri cu adversari cu un nivel valoric deosebit, atât individual, cât şi colectiv. Noi avem un start bun, am ieşit cu 6 puncte din acţiunea din luna martie. Acum însă lucrurile sunt diferite pentru că vom juca împotriva a două contracandidate.

Kosovo e clar o contracandidată, are jucători în Ligue 1, în Primera, în Serie A… Sunt jucători care au produs rezultate în aceste campionate. De asemenea, sunt jucători care au câştigat titluri în Belgia, în Italia, în Turcia și care au demonstrat că ştiu ce înseamnă performanţa. Aşa că ne aşteptăm la Prishtina la un joc extrem de disputat. Trebuie să arătăm ca o echipă competitivă. Trebuie să intrăm cu o determinare la cote maxime“, a spus Iordănescu.

„Nu ne-am propus un număr de puncte în aceste două jocuri“

Edward Iordănescu a explicat că nu şi-a propus un număr de puncte în cele două partide. El îşi doreşte ca la finalul lor România să fi făcut încă un pas spre calificarea la EURO 2024.

„Nu ne-am propus un număr de puncte în aceste două jocuri, ci la finalul acţiunii, când vom analiza. Să putem trage concluzia că am mai făcut un pas către calificare. Cu siguranţă că punctele puse în joc în Kosovo vor conta destul de mult în economia finală a clasamentului. Însă am convingerea că indiferent de ce se întâmplă, în cazul unui rezultat negativ, niciuna dintre echipe nu se poate considera exclusă din lupta pentru calificare. Lupta este lungă şi merge înainte“, a spus tehnicianul.

„Kosovo are un avantaj în raport cu noi. Pentru că au mulţi jucători care au activat până în acest weekend în campionate puternice. Iar asta îi ţine motivaţi pe ei şi în plus. E posibil să aibă un tonus mai bun ca noi, care am terminat mult mai repede. Dar e momentul să demonstrăm lucruri şi în final, când vom intra pe teren, toate acestea trebuie să meargă în plan secund.

Sigur că aş fi preferat să nu avem acum o acţiune cu două contracandidate directe. Dar aşa cum ne-am bucurat că în martie am avut, măcar pe hârtie, jocuri mai accesibile, acum trebuie să confruntăm şi această acţiune. Când vrei să mergi la un European trebuie să confrunţi fiecare adversar. Dacă aş fi schimbat ceva, ar fi fost să nu avem o dublă în deplasare, pentru că acum jucăm în Kosovo şi trei zile mai târziu în Elveţia. Dar poate e tot răul spre bine“, a adăugat Iordănescu.

„Responsabilitatea este a mea, mi-o asum total“

Selecționerul României a răspuns comentariilor din spaţiul public privind selecţia.

„Discuţii despre selecţie au existat şi vor exista în continuare. Eu respect părerile, dar pentru mine merg în plan secund. Responsabilitatea este a mea, mi-o asum total. Eu răspund, eu decid. Faţă de acum un an şi jumătate, când am venit, sunt foarte multe lucruri schimbate. E un grup mult schimbat şi schimbat în bine. Când facem selecţia în spate e un proces foarte complex, aşa că sunt decizii care au la bază argumente. Faptul că vor fi tot timpul comentarii, e ceva ce eu nu pot controla.

Eu sunt pregătit să îmi asum în continuare responsabilitatea totală pentru fiecare decizie. Dacă aş da timpul înapoi, nu mai departe de acţiunea din martie, aş face lucrurile exact la fel. Deci deciziile au fost corecte, iar rezultatele certifică ce spun. Presiune multă vine din toate părţile, este şi artificială, dar decizia e doar a mea“, a afirmat el.

„Elveţia este o forţă mondială“

Pentru un rezultat bun în deplasare cu Elveţia, Edward Iordănescu a menţionat că este nevoie de unul bun în primul meci, cel din Kosovo.

„La meciul cu Elveţia avem în primul rând nevoie de un rezultat bun în Kosovo. Pentru că un rezultat bun atrage un alt rezultat bun. Dacă în primul meci vom reuşi un rezultat bun şi vom arăta şi un joc consistent, cu siguranţă aceste lucruri ne vor da încredere şi pentru întâlnirea cu Elveţia. Elveţia este o forţă mondială, nu doar europeană. Este o echipă care participă la toate turneele finale. Va fi o provocare pentru echipa tânără a României“, a precizat Iordănescu.

