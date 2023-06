Juniori | Cupa Micul Fotbalist – ediția 1 și-a desemnat câștigătoarele

Zarvă mare astăzi, pe terenul de fotbal din Preajba. Acesta a găzduit prima ediție a „Cupei Micul Fotbalist“, o competiție destinată copiilor născuți în 2010-2011 și 2012-2013. Silviu Bogdan, inițiatorul acestei competiții amicale, a înmânat trofee și medalii echipelor și micuților câștigători, care s-au distrat pe cinste, sub privirile atente ale părinților.

Cupa Micul Fotbalist, rezultate:

Grupa 2010-2011:

AS Topologu – Inter Călimănești 6-1

CS Casa Bogdan – CSS Corabia 3-2

Inter Călimănești – CSS Corabia 1-4

CSS Corabia – AS Topologu 7-1

CS Casa Bogdan – AS Topologul 5-1

CS Casa Bogdan – Inter Călimănești 6-1

Clasament: 1. CS Casa Bogdan 9 puncte, 2. CSS Corabia 6, 3. AS Topologu 3, 4. Inter Călimănești 0.

Grupa 2012-2013:

Șoimii Știința Craiova – Academia Gică Popescu 1-3

AS Topologu Pitești – Inter Călimănești 2-1

CS Casa Bogdan – AS Topologu 6-0

Academia Gică Popescu – Inter Călimănești 6-0

CS Casa Bogdan – Inter Călimănești 8-1

Academia Gică Popescu – AS Topologu 6-1

Clasament: 1. Academia Gică Popescu 9 puncte, 2. CS Casa Bogdan 6, 3. AS Topologu 3, 4. Inter Călimănești 0.

VIDEO | Vezi premierea juniorilor și declarația de la final!

