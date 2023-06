Alexandru Mitriță, trei ani la Universitatea Craiova!

Alexandru Mitriță a aterizat astăzi, la București, alături de Marius Șumudică. Atacantul de 28 de ani a recunoscut că a bătut palma cu nașul Mihai Rotaru și că va îmbrăca tricoul Universității Craiova în următoarele trei sezoane.

„Da, am semnat cu Craiova! Am semnat un contract valabil pe trei ani și sunt foarte bucuros. Știți foarte bine ce înseamnă pentru mine această echipă, acest oraș, familia… Sunt foarte bucuros că am făcut această alegere“, a declarat Alexandru Mitriță, citat de Digi Sport.

„Nu, alegerea aș fi făcut-o de anul trecut. Am fost foarte aproape să vin de anul trecut, dar nu s-a putut. Anul ăsta am zis că nu voi mai rata ocazia. Nu este niciun pas înapoi. Sezonul ăsta tragem tare să nu mai facem greșeala din acest an, să nu ne calificăm în Europa. Cu siguranță vom avea rezultate foarte bune. De asta am si venit (n.r. să câștig campionatul). Această echipă merită, acest oraș merită să se bată la un campionat, să câștige iarăși un trofeu. Și m-aș bucura tare mult să pun piciorul la acest lucru“, a continuat el.

Clubul Universitatea Craiova nu a oficializat încă transferul.

Alexandru Mitriță s-a salvat de la retrogradare cu Al Raed în acest sezon.

„A fost un sezon greu pentru mine. Au fost multe meciuri, dar suntem bucuroși că am terminat cu bine. Ne-am salvat și asta este cel mai important“, a spus Alexandru Mitriță.

