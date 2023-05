„U“ Craiova – Sepsi | Bătălie pentru Europa. „Leii“, obligați să câștige

Universitatea Craiova și Sepsi Sf. Gheorghe se întâlnesc astăzi, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, într-un meci contând pentru etapa a 10-a, ultimul din play-off-ul Superligii.

Confruntarea din Bănie va fi arbitrată de Marian Barbu (Făgăraș). Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenții Mircea Orbuleț (București) și Alexandru Vodă (Alba Iulia). Al patrulea oficial va fi Ionuț Coza (Cernica).

VAR-ul va fi asigurat de Radu Petrescu (București) și Stelian Slabu (Brașov).

Rolul de observator pentru arbitraj i-a revenit Teodorei Albon (Cluj). LPF l-a desemnat supervizor pe Viorel Anghelinei (Galați).

Eugen Neagoe: „Ne-ar avantaja să nu câştige CFR“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, nu concepe ca echipa sa să nu se impună în fața lui Sepsi. În primul rând pentru încheierea socotelilor pentru locul 3, cu obligativitatea ca și Farul să nu piardă la Cluj, cu CFR. Asta i-ar aduce Științei posibilitatea de a susține barajul absurd, impus de FRF, pentru participarea în Europa Conference League. Apoi și pentru suporteri, pentru ca toată lumea să plece mulțumită de la stadion.

„Mi-aş fi dorit să fim într-o poziţie mai bună, cred că meritam. Încă avem şanse de a urca pe locul 3. De asta am şi tras un semnal de alarmă. Le-am spus băieţilor ce avem de făcut și nu ne intereseze meciul de la Cluj. Nici eu nu vreau să ştiu în timpul meciului ce va fi acolo. E important să terminăm cu o victorie, chiar dacă ar fi un rezultat nedorit de noi la Cluj. Ne-ar avantaja să nu câştige CFR, ne-ar prelungi campionatul. Nu mi-aş dori să intrăm în vacanţă, sper să mai avem un joc.

Sper ca suporterii să plece mulţumiţi de la stadion. Sepsi este câştigătoarea Cupei, îi felicit. Nu ştiu cum au petrecut, dar echipele care vin relaxate au un avantaj. Se poate întâmpla orice, mai ales că au echipă bună. Ne aşteaptă un joc dificil.

Fizic suntem bine, sper să ne şi concentrăm cum trebuie. Avem accidentări, Vătăjelu, Benga, iar Căpăţână şi Baiaram sunt suspendaţi“, a declarat „Geană“.

„Îmi doresc să jucăm finala pentru Conference League“

Eugen Neagoe a vorbit și despre cealaltă partidă cu implicații pentru cupele europene, CFR Cluj – Farul.

„Chiar dacă Farul a câştigat titlul, nu este în vacanţă, o să vedeţi. Nu ne-am dorit să fim în această postură. Aş fi vrut să ne batem la campionat, dar nu am adunat punctele pe care le meritam, fiindcă am dominat toate echipele. Sincer, nu ar fi o minune să nu câştige CFR cu Farul. Nu-mi pun semne de întrebare. Totul se va decide pe teren! Să vedem dacă şi norocul va fi de partea noastră. Sunt convins că Farul, cu Hagi şi Gică Popescu se vor respecta şi vor avea atitudine şi determinare.

Îmi doresc să jucăm finala pentru Conference League. Toată ţara ar urmări-o. Cu siguranţă ar fi 30 de mii de spectatori și un joc cu două echipe bune“, a spus Eugen Neagoe.

Cristiano Bergodi, la meciul de adio de la Sepsi

De partea cealaltă, antrenorul Cristiano Bergodi este foarte relaxat după câștigarea Cupei României. El a oficializat despărțirea de Sepsi, jocul cu Universitatea Craiova fiind ultimul pe banca grupării covăsnene.

„Antrenorul principal al Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, nu își va prelungi contractul, care expiră la finalul sezonului. În timpul unei întâlniri personale cu conducerea Sepsi OSK, Cristiano Bergodi a explicat că are nevoie de noi provocări. Totodată, vor înceta, de comun acord, raporturile contractuale și cu antrenorul secund Luigi Ciarlantino și preparatorul fizic Ionel Colonel. Sub conducerea lui Cristiano Bergodi, Sepsi OSK a câștigat de două ori Cupa României și o dată Supercupa.

Pe această cale dorim să le mulțumim pentru întreaga activitate desfășurată sub culorile clubului nostru și le urăm mult succes în continuare!“, a fost anunțul celor de la Sepsi.

Liviu Ciobotariu este favorit să o preia pe Sepsi.

LPF: „Speranța moare ultima“

LPF a prezentat câteva date statistice înaintea disputei dintre Universitatea Craiova și Sepsi. Iată ce a notat forul:

30 aprilie 2023, Universitatea Craiova – FCSB 1-2: a fost singura înfrângere suferită de olteni în ultimele șase runde, în rest au trei victorii şi două remize.

Covăsnenii nu au mai câştigat pe teren advers în campionat din 2 decembrie 2022, UTA – Sepsi 1-4. Totuşi, elevii lui Cristiano Bergodi au un moral excelent. Asta după ce miercuri s-au impus în finala Cupei României, cucerind trofeul pentru al doilea sezon la rând.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de 17 ori în principala competiţie internă. De șapte ori au învins craiovenii. De cinci ori au câştigat oaspeţii din această etapă. Alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Universitatea Craiova gazdă: 8 jocuri – două victorii Universitatea Craiova – 5 remize – un succes Sepsi.

În sezonul regulat 2022-2023, Universitatea Craiova a luat patru puncte din cele șase puse în joc, 2-2 pe teren propriu şi 1-0 în deplasare.

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 21 aprilie 2023, Sepsi OSK – Universitatea Craiova 1-2 (marcatori M. Ştefănescu, respectiv Al. Creţu şi J. Markovic).

De reamintit că, Bergodi a condus-o pe Universitatea în 2020 (17 jocuri în ediţiile 2019-2020 şi 2020-2021, 14 victorii – 3 înfrângeri), când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului (ediţia 2019/20) cu gruparea alb-albastră.

De asemenea, Eugen Neagoe a antrenat-o pe Sepsi OSK, formaţie pe care a luat-o din subsolul clasamentului în ediția 2017-2018 şi a dus-o până în play-off-ul stagiunii 2018/19.

Mediile de vârstă: Universitatea Craiova – 25 ani şi 10 luni; Sepsi OSK – 25 ani şi 6 luni.

35 de jucători a utilizat gruparea craioveană pe durata sezonului, dintre care opt sunt autohtoni născuţi după 1 ianuarie 2000.

Covăsnenii s-au baza doar pe 28 de fotbalişti, numai doi dintre ei fiind debutanţi pe prima scenă din România.

Superliga, etapa 10 (ultima):

Sâmbătă, 27 mai: FCSB – Rapid 1-5.

Duminică, 28 mai – ora 21.00: CFR Cluj – Farul Constanţa, „U“ Craiova – Sepsi.

Clasament: 1. Farul 50 puncte (golaveraj 20-12), 2. FCSB 46 (15-15), 3. CFR Cluj 42 (10-12), 4. „U“ Craiova 40 (15-13), 5. Rapid 38 (17-20), 6. Sepsi 26 (9-14).

Baraj Superliga:

Duminică, 28 mai – ora 14.00: Gloria Buzău – UTA Arad.

Luni, 29 mai – ora 20.00: Dinamo – FC Argeş.

Citește și: „U” Craiova – Sepsi / Eugen Neagoe şi Juraj Badelj, optimişti înaintea disputei cu covăsnenii