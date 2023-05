Hermannstadt – FCU | Puncte importante în iarbă

Formațiile AFC Hermannstadt și FCU Craiova se întâlnesc astăzi, de la ora 16.30, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu. Partida contează pentru etapa a 7-a din play-out-ul Superligii.

Ambele combatante își doresc punctele puse în joc. Gazdele pentru un final liniștit, departe de zona de baraj, în timp ce oltenii vor să joace barajul pentru cupele europene.

Descoperă oferta Superbet pentru partida cu Hermannstadt!

CCA l-a desemnat arbitru central pe Horia Gabriel Mladinovici (București). Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenții Bogdan Gheorghe (București) și Adrian Vornicu (Iași). Al patrulea oficial va fi Valentin Porumbel (Oltenița).

Observator pentru arbitraj va fi Teodora Albon (Cluj). LPF l-a numit supervizor pe Marcel Vasile (București).

Măldărăşanu: „Am încredere că băieţii vor da 100%“

Aşa cum ne-a obişnuit, FCU Craiova nu a susţinut o conferinţă de presă ca să-şi ţină suporterii la curent cu noutăţile de la echipă. A făcut-o însă AFC Hermannstadt, prin Marius Măldărăşanu. Tehnicianul sibienilor a punctat că îşi doreşte enorm victoria, pentru că aceasta echivalează cu menţinerea pe prima scenă.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

„La cum a fost campionatul de echilibrat, toate echipele care joacă acest play-out au suferit sau cel puţin nu erau sigure de participarea în Superligă la anul. De data aceasta sunt două echipe, FCU şi Petrolul, care matematic au scăpat de griji. Noi o întâlnim pe Craiova care este cea mai bună echipă din play-out, care are obiectivul ei, îşi doreşte să participe în cupele europene. Este o echipă pe care o cunoaştem bine, foarte bună, asta este realitatea.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

Dar şi noi, chiar dacă venim după o înfrângere, am avut o serie bună. Strângem rândurile pentru că este un meci important. În cazul unei victorii, matematic am fi şi la anul în Superligă. Nu va fi uşor, va trebui să dăm mai mult decât adversarii şi cu siguranţă va fi un alt meci faţă de cel pe care l-am câştigat în sezonul regular. Cu o atitudine potrivită, cu încredere şi cu susţinerea publicului avem o şansă în plus să câştigăm cele trei puncte. Am încredere că băieţii vor da 100%“, a spus Măldărăşanu.

Hermannstadt – FCU, în cifre

LPF ne-a oferit câteva date statistice despre partida AFC Hermannstadt – FCU Craiova. Iată ce au notat reprezentanţii forului:

28 februarie 2023, FC Hermannstadt – Universitatea Cluj 0-1 a fost singura înfrângere suferită de sibieni în ultimele șase meciuri disputate în campionat pe teren propriu. În rest au obţinut două victorii şi trei rezultate de egalitate.

Oltenii au doar un succes în precedentele cinci deplasări din Superliga României, 3-1 cu Universitatea Cluj (8 aprilie 2023). În acest interval au mai înregistrat două remize albe (Chindia, FC Botoşani) şi două partide pierdute.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

FC Hermannstadt şi FCU s-au mai întâlnit în principala competiţie internă doar în sezonul regulat 2022-2023. Ardelenii au câştigat patru dintre cele șase puncte puse în joc, 1-1 în deplasare şi 1-0 la Sibiu.

Nicolo Napoli vs FC Hermannstadt: 3 jocuri în campionat – o victorie – două înfrângeri.

Mediile de vârstă: AFC Hermannstadt – 25 ani şi 7 luni; FCU – 24 ani şi 7 luni.

Superliga, play-off, etapa 7

Sâmbătă, 6 mai: Farul Constanţa – FC Rapid 7-2.

Duminică, 7 mai: CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1.

Luni, 8 mai – ora 21.00: FCSB – Sepsi Sf. Gheorghe.

Clasament: 1. Farul 46 puncte (golaveraj 16-9), 2. FCSB 40 (8-6), 3. CFR Cluj 39 (8-10), 4. „U“ Craiova 36 (11-10), 5. Rapid 34 (10-16), 6. Sepsi 25 (7-9).

Superliga, play-out, etapa 7

Vineri, 5 mai: FC Voluntari – CS Mioveni 1-0, Chindia Târgoviște – Petrolul Ploieşti 1-2.

Sâmbătă, 6 mai: FC Botoșani – Universitatea Cluj 0-0.

Luni, 8 mai – ora 16.30: AFC Hermannstadt – FCU Craiova, ora 18.30: FC Argeş – UTA Arad.

Clasament: 1. Petrolul 34 (9-5), 2. FCU 31 (10-5), 3. Voluntari 30 (13-9), 4. Botoşani 28 (5-2), 5. Hermannstadt 27 (8-5), 6. U Cluj 27 (8-8), 7. Chindia 22 (5-8), 8. UTA 21 (5-6), 9. Argeş 20 (4-7), 10. Mioveni 11 (0-12).

Citeşte şi: CFR Cluj – „U“ Craiova 1-1 | Cu mai mult curaj punctele ajungeau în Bănie