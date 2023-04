Mihai Rotaru: „Am încredere în arbitraj!“

Finanţatorul formaţiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, nu a pus la zid arbitrajul românesc, aşa cum au făcut-o mai mulţi omologi ai săi din Superliga. Conducătorul Ştiinţei continuă să dea credit arbitrilor români, chiar dacă greşelile grave s-au înmulţit. Mihai Rotaru nu crede că brigada desemnată de CCA la derbiul Universitatea Craiova – FCSB, programat duminică, de la ora 21.00, va arbitra în compensaţie pentru FCSB, după „episodul“ din Giuleşti.

„Am încredere în arbitraj! E o presiune acum pentru că, și din punctul meu de vedere, a fost un meci de o agresivitate mult peste limita rezonabilă. Dar nu judecăm noi alte echipe. Da, e această presiune, pentru că opinia publică și toți cei antrenați consideră ca a fost dezavantajată FCSB vis-a-vis de numărul de cartonașe galbene și roșii pe care trebuia să le ia Rapid. Dar nu cred că se va repara o nedreptate cu altă nedreptate. Şi sunt sigur că se va da un arbitru de top (la meciul „U“ Craiova – FCSB – n.r.)”, a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.

„Vrem spectacol!“

Derbiul Universitatea Craiova – FCSB va avea parte de o asistenţă foarte mare şi de o atmosfera incendiară.

„Vrem spectacol! Cred că vor fi coregrafii foarte frumoase în tribună. Va fi o atmosferă incendiară la ora jocului. Vom fi 30.000 pe stadion! Asta este fără dubii. Nu am situația în momentul acesta, știu că mai sunt bilete la vânzare, dar la ora meciului casa va fi închisă, la cum vedem ritmul de acum. Întotdeauna, meciurile cu FCSB au fost extrem de importante, aprinse în ultimii 7-8 ani. Faceți un exercițiu de imaginație: noi am condus la Farul de două ori, iar dacă s-ar fi terminat așa unde eram acum, fără să mai pun meciul cu CFR, în care știți barele și ocazii peste ocazii. Deci cu un singur meci cu Farul și cu cel cu CFR, am fi putut fi azi pe primul loc. Dar constanța nu ne-a caracterizat pe noi în ultimii 8 ani și poate aici am pierdut mult“, a explicat Mihai Rotaru.

„O pierdere pentru competiţie“

Întrebat despre decizia lui Gigi Becali de a renunţa la fotbal, Mihai Rotaru a comentat:

„Nu am nicio părere și nu comentez eu declarațiile domnului Gigi Becali. Nu am absolut nicio părere. Nu știu dacă se va retrage cu adevărat sau a spus-o la supărare. Dar cred că și eu aș fi fost destul de frustrat dacă aș fi fost în locul domniei sale în urma meciului. Sunt problemele dânșilor și le gestionează. Nu-mi dau cu părerea și chiar nu m-am aplecat asupra acestui subiect.

Dacă pleacă orice om care investește în fotbal este o pierdere pentru competiție. Ştim foarte bine că fotbalul din România nu este unul pe profit sau profitabil și atunci este nevoie de aportul investitorilor privați, de aportul personal al celor care investesc în fotbal. În momentul în care pleacă unul, automat se diminuează sumele care intră în fotbalul românesc. Și dacă pleacă domnul Iftime, și dacă pleacă oricine care investește în fotbal este o pierdere. Cu atât mai mult dacă pleacă cineva care investește sume mai mari de bani. Eu nu m-am văzut în viața mea cu domnul Becali și atunci nu poate să-ți fie dor de o persoană cu care nu te-ai văzut față în față niciodată“, a declarat Mihai Rotaru.

„Mi se pare o prostie“

Patronul Ştiinţei, Mihai Rotaru, a vorbit şi pe tema uşor decizii impuse de FRF şi LPF, care au influenţat şi influenţează fotbalul românesc.

„Nu cunosc ce s-a întâmplat la Adunarea Generală a FRF. Știu ce s-a întâmplat la Ligă. Unanimitatea creează suspiciuni. Înseamnă că ceva nu este în regulă. Ei solicită o creștere salarială de peste 30%. Nu consider că trebuie să avem o creștere salarială la Ligă. Nu este momentul. Nu am crescut ca ligă. Cine a pus cele mai multe întrebări, o să vi se răspundă că este Universitatea Craiova. O să vedem în cursul acestui an ce se întâmplă. Vom vedea la bilanțul finalului de an (…)

Regula U21, scoasă! Mi se pare o prostie barajul pentru locul de Europa! Suntem trei echipe cu peste 10 milioane de euro, cu aport privat. Vine Rapidul cu 8 milioane din spate. O echipă își va juca soarta campionatului într-o singură manșă. Nu poți să joci soarta echipei la ‘black jack’. Nu este necesar să lași o echipă să joace meci de baraj, ca la cazinou. Plătim mult prea mult pentru acest meci de baraj. Ce facem că primele echipe sunt în insolvență? Anul trecut era altceva. Într-un meci riști să iei un roșu, te trezești în 10 oameni, plus un an în care ai investit, pierzi în fața echipei din play-out“, a comentat Mihai Rotaru.

Crețu şi-a aflat pedeapsa

Alexandru Crețu (30 de ani), şi-a aflat pedeapsa Comisiei de Disciplină după cartonaşul roşu din meciul cu Sepsi, de la Sf. Gheorghe. Reamintim că mijlocaşul formaţiei Universitatea Craiova a fost eliminat în minutul 63, după o intervenţie nedorită asupra lui Nicolae Păun. Astfel, Alexandru Creţu a primit două etape de suspendare și o amendă de 3.000 lei.

