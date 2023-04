Sepsi – „U“ Craiova | Cristiano Bergodi: „Putem crea probleme oricui în play-off“

Antrenorul formaţiei Sepsi Sfântu Gheorghe, Cristiano Bergodi, a afirmat, astăzi, în conferinţa de presă premergătoare cu Universitatea Craiova, că echipa sa a demonstrat că poate crea probleme oricărui adversar din play-off-ul Superligii.

„Nu facem o tragedie după meciul cu CFR. Avem un meci important cu Craiova acum. Eu cred că suntem o echipă care poate crea probleme oricui în play-off. Am jucat foarte bine cu Farul Constanţa, echipă care e pe primul loc. Am jucat bine cu FCSB, care o echipă pe val. Am arătat în ultimii doi ani că suntem o echipă bună. Jucătorii trebuie să aibă dorinţă mare, pentru că noi nu avem un obiectiv precis. Noi am intrat pe locul 6 în play-off şi nu este un uşor pentru jucători, toate celelalte au un obiectiv. Am avut trei meciuri bune în play-off, mai puţin cel cu CFR Cluj, şi trebuie să continuăm pe aceeaşi linie cu Craiova. Să sperăm că vom face un meci frumos şi că vom câştiga toate cele trei puncte“, a declarat Cristiano Bergodi.

Sepsi va întâlni echipa Universitatea Craiova, vineri, de la ora 20.30, la Sfântu Gheorghe. Partida contează pentru etapa 5 din Superliga.

Tehnicianul italian speră ca echipa sa să repete vineri jocul bun prestat în partida cu Rapid, câştigată cu 2-0.

„E un meci dificil, foarte dificil, pentru că echipa Craiovei este într-o revenire, joacă bine, a făcut un play-off bun şi atunci ne va fi greu. E o echipă cu jucători buni, îi cunosc bine, cu un lot valoros. E un meci important pentru noi, pentru că venim după această înfrângere, după ce am făcut trei meciuri foarte bune, zic eu. Băieţii s-au antrenat foarte bine săptămâna asta şi mi se pare că sunt în vână. Asta îmi dă încredere că putem repeta un meci frumos ca în genul celui cu Rapid, spre exemplu“, a adăugat Bergodi.

El se aşteaptă la o replică dură din partea Universităţii Craiova, după ce a reuşit să câştige cu Rapid în etapa trecută: „Îl cunosc pe Neagoe, e un antrenor echilibrat. Parcă au prins şi încredere acum, după ce au câştigat ultimul meci, cu Rapidul. Cu siguranţă vor veni aici să câştige cele trei puncte. E un meci dificil pentru ambele echipe“.

Superliga, play-off – etapa 5:

Vineri, 21 aprilie – ora 20.30: Sepsi Sf. Gheorghe – “U” Craiova.

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 20.30: Farul Constanţa – CFR Cluj.

Duminică, 23 aprilie – ora 2030: FC Rapid – FCSB.

Clasament: 1. Farul 39 puncte (golaveraj 7-6), 2. CFR Cluj 38 (6-5), 3. FCSB 37 (6-4), 4. “U” Craiova 32 (7-6), 5. Rapid 28 (4-8), 6. Sepsi 24 (5-6).

Superliga, play-out – etapa 5:

Sâmbătă, 22 aprilie – ora 15.00: AFC Hermannstadt – FC Argeş, ora 17.30: FC Botoşani – FCU Craiova.

Duminică, 23 aprilie – ora 14.00: Chindia Târgovişte – UTA Arad.

Luni, 24 aprilie – ora 20.30: FC Voluntari – Petrolul Ploieşti.

Clasament: 7. FCU 27 (9-5), 8. Petrolul 27 (4-2), 9. Botoşani 26 (5-1), 10. Hermannstadt 24 (6-3), 11. Voluntari 23 (7-5), 12. U Cluj 23 (5-5), 13. Chindia 19 (2-4), 14. UTA 18 (3-4), 15. Argeş 17 (1-5), 16. Mioveni 11 (0-8).

