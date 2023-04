Mihai Rotaru: „Nu voi investi la o altă echipă! Singura este Universitatea Craiova!“

Finanțatorul formației Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a vorbit despre posibilitatea de a deveni acționarul divizionarei secunde CSA Steaua. Patronul Științei a reafirmat că nu se pune problema de așa ceva și că își dorește să noi performanțe notabile cu gruparea alb-albastră.

„A fost doar zvon că voi prelua CSA Steaua. Nu a fost niciodată măcar un sâmbure de adevăr. Nu voi investi la o altă echipă de fotbal din România! Singura este Universitatea Craiova și asta am făcut-o de acum zece ani. Cred că mi-am îndeplinit obligațiile față de echipa cu care țin. Sunt dezamăgit pentru că, dacă m-ați fi întrebat acum zece ani dacă aș fi mulțumit cu două Cupe și o Supercupă, e clar că nu. Mi-aș fi dorit mult mai mult. Nu consider că a fost o perioadă de succes pentru mine. Pentru ceea ce a însemnat Universitatea Craiova sigur că am reînceput să câștigăm trofee, să batem la porțile Europei, să punem jucători la echipa națională. Am ridicat nivelul, dar eu față de mine însumi nu sunt mulțumit. Sunt dezamăgit“, a spus Mihai Rotaru, în cadrul emisiunii Fanatik Superliga.

Nu-i dă apă la moară lui Vasile Dîncu

Mihai Rotaru a contestat totodată inițiativa lui Vasile Dîncu de a fi modificată Legea Sportului, pentru ca CSA Steaua să poată promova în forma actuală.

„Eu sunt împotriva echipelor finanțate din bani publici, Consilii Locale, Primării, și automat nu pot să fiu un susținător al unei echipe finanțate de către bugetul de stat. Dar, pe de altă parte, cred că fotbalul românesc ar avea nevoie de Steaua în Superligă. Trebuie să găsească o altă soluție, pentru că nu putem noi să ne batem cu Ministerul Apărării Naționale. Pentru ceea ce înseamnă Steaua, ar fi bine să fie în Superliga, dar cu altă formă de organizare. Noi vorbim aici de bugete de sute de milioane de euro. Cred că au 300-400 de milioane de euro“, a punctat Mihai Rotaru.

