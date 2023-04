FCU – Voluntari 3-3 | Nicolo Napoli, exasperat: „Ce să fac mai mult?“

FCU Craiova și FC Voluntari și-au împărțit punctele, după un meci nebun, iar rezultatul nu l-a satisfăcut deloc pe Nicolo Napoli, antrenorul gazdelor.

„Un meci bun al ambelor echipe. Am încercat amândouă să câștigăm meciul. Am avut 3-1, am pierdut acest avantaj, ei au urcat și au egalat. Ăsta e fotbalul! Am încercat să închidem jocul, dar nu am putut. Au fost mai buni ei, au atacat în bandă. Au jucători cu înălțime foarte bună și au egalat. Personal, ce să fac mai mult? Am bagat toți fotbaliștii în teren, dar la fotbal ei joacă“, a spus Nicolo Napoli, la Digi Sport.

„Am adunat un punct, care e bun în clasament și așteptăm următorul meci, pe care încercăm să-l câștigăm. Echipa s-a mișcat bine, și în defensivă, și în ofensivă, a dat 100%, dar nu a venit rezultatul. Am greșit că nu am închis meciul la 3-1, dar a fost și autogol… Da, de ce? (n.r.: a mai trăit meciuri din acestea). Așa e fotbalul, nu se închide bine partida dacă nu stai bine în teren, sau îți e puțin frică, nu se câștigă meciul. A fost deschis de ambele părți. Îmi pare rău că nu am câștigat“, a spus Nicolo Napoli.

Liviu Ciobotariu: „Nu avem ce comenta!“

De partea cealaltă, Liviu Ciobotariu, tehnicianul echipei FC Voluntari, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

„Am făcut lucruri foarte bune, dar am făcut și greșeli. Am luat trei goluri, dar vreau să îmi felicit jucătorii pentru modul în care au crezut în rezultat. Am revenit de la 1-3 și, pe final, puteam să câștigăm. Am făcut lucruri foarte bune, însă sunt supărat că am încasat trei goluri, foarte mult pentru noi. Am primit goluri care puteau fi evitate ușor. Trebuie să remediem acest lucru. Sunt mulțumit de jocul ofensiv și sunt mulțumit că echipa a crezut în rezultat, nu a căzut psihic și am reușit să marcăm două goluri. Jocul îmi dădea speranțe, mă gândeam că putem intra în joc. Am crezut până la final“, a spus Liviu Ciobotariu la finalul partidei.

