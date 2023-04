Sorin Cârțu a „urecheat“ jucătorii și le cere locul 2!

Președintele formației Universitatea Craiova, Sorin Cârțu, s-a arătat dezamăgit de înfrângerea suferită la Farul Constanța. El i-a luat la rost pe jucătorii lui Eugen Neagoe, dar a început să-și verse nervii pe arbitrul Adrian Cojocaru.

„Vrei să-ți spun ceva? La primul penalti… Mai arbitrează și în spiritul jocului, nu doar ce vezi tu pe televizor. Ăla a ratat, a dat peste bară. De ce mai întorci tu faza, dacă eu am făcut alunecare? E normal că în alunecare te lovesc, dar când ai dat peste bară, nici nu te-am atins. De ce mai dai penalti?“, a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport, făcând referire la intrarea întârziată a lui Ndong asupra lui Mazilu.

El a fost „contrat“ de fostul arbitru internațional Ion Crăciunescu: „Așa e regulamentul, dacă mingea e în joc, e penalty!“.

„Obligația ta e să te bați până la sfârșit“

Sorin Cârțu a răbufnit la răspunsul primit din partea lui Ion Crăciunescu, apoi a luat la rost jucătorii Științei.

„S-au întâmplat niște lucruri în timpul meciului care trebuiau evitate. Sunt sigur că și rezultatul ar fi fost altul. Au fost situații de marcaj, care trebuia făcut în alt mod, pe care probabil le analizează și Eugen cu echipa. Era minutul 80 și ceva, trebuia interpretat într-un alt mod acel sfârșit de meci. Noi tot timpul dăm vina pe antrenor, evităm să ne luăm de jucători ca să nu le creăm o stare… dar sunt niște principii de joc.

E inadmisibil ca Sali să treacă cu mingea printre fundașul dreapta și fundașul central, când ești cu echipa în 30 de metri. S-au interpretat greșit niște momente ale jocului. Și la primul gol primit, și la golul doi“, a explicat fostul component al Craiovei Maxima.

„Ajungem în cupele europene de pe locul doi“

Sorin Cârțu exclude varianta ca Universitatea Craiova să nu prindă cupele europene și știe cum poate obține „biletul“.

„Ajungem în cupele europene de pe locul doi. La locul doi avem șanse! Nu mai avem șanse pentru primul, dar de pe doi avem șanse. Toate echipele din play-off pot câștiga șapte meciuri sau le pot pierde pe toate. Se poate întâmpla, care e problema. La ce am jucat în primele două etape și am luat două puncte… La meciul ăsta (n.red. cu Farul), nu pot să spun că meritam să câștigăm. Am dat două goluri în deplasare și apoi am primit trei.

Nici nu vreau să mă gândesc că nu prindem cupele europene. Am fost dezamăgit când au apărut la televizor și au spus că nu mai avem șanse la campionat. Mai sunt șapte etape, obligația ta e să te bați până la sfârșit! Ar fi un sezon complet ratat! Ar fi tragic dacă nu prindem cupele europene! Doamne ferește să plece domnul Rotaru!“, a spus Sorin Cîrțu.

Pentru Universitatea Craiova urmează un joc împotriva Rapidului. Disputa va avea loc duminică, de la ora 21.00.

