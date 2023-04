Farul – „U“ Craiova | Ştiinţa atacă liderul cu toată forţa

După două remize identice cu FCSB şi CFR Cluj, Universitatea Craiova se pregăteşte pentru o nouă bătălie grea în play-off-ul Superligii. În runda a 3-a, Ştiinţa va da piept cu liderul Farul Constanţa, disputa fiind programată sâmbătă, de la ora 20.30, la Ovidiu.

Eugen Neagoe: „Mă aştept să fie un joc spectaculos“

Antrenorul alb-albaştrilor, Eugen Neagoe, se aşteaptă la o confruntare spectaculoasă, cu goluri, şi speră ca la final Ştiinţa să fie cea care contabilizează punctele. El a anunţat că problemele medicale din lot nu-i va da posibilitatea să alinieze cel mai bun unsprezece, dar este convins că jucătorii care vor intra vor da totul pentru victorie.

„Se vor întâlni două echipe valoroase, care în acest moment sunt în formă. Şi noi, şi cei de la Farul, practicăm un fotbal frumos. Din păcate, noi nu am reuşit să câştigăm meciurile din play-off, cu toate că meritam. Am făcut un joc foarte bun la Bucureşti împotriva FCSB-ului, la fel au stat lucrurile şi împotriva celor de la CFR Cluj, dar, din păcate, ne-a lipsit acel gram de noroc, pentru că puteam să câştigăm şi în prelungiri, când a fost acea bară a lui Silva. Meritam să avem 4 puncte în plus.

Sunt puţin supărat pentru că avem probleme medicale. Sunt patru jucători foarte importanţi care vor absenta la acest joc. Ştiţi vechile probleme, cu Bancu şi Vătăjelu. Acum s-au adăugat pe lista absenţilor Screciu şi Işfan. Nu avem un lot foarte numeros, dar am discutat cu băieţii noştri încă de ieri (miercuri – n.r.). Cei care vor fi apţi pentru acest joc sunt cei mai valoroşi. Eu am avut totdeauna încredere în jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie. Chiar dacă nu am putut să aliniem în fiecare etapă cel mai bun unsprezece, jucătorii care au intrat pe teren şi-au făcut datoria. Au făcut un efort considerabil, au avut o atitudine foarte bună, aşa cum trebuie să arate la fiecare partidă“, a spus „Geană“.

„Nu aş vrea să discutăm în acest moment despre titlu. Nu am vorbit nici în vestiar. Vreau să ne concentrăm pe acest joc de sâmbătă seară, pentru că este foarte important pentru noi. Sper ca toţi jucătorii care vor intra să fie apţi medical, pentru că în afara celor patru jucători de care am vorbit mai devreme mai sunt şi alte mici probleme. Sper să le rezolvăm până la ora partidei. Jucătorii care vor intra în teren cu siguranţă vor da totul pentru victorie. Mă aştept să fie un joc spectaculos, dar aş vrea să marcăm noi mai multe goluri decât cei de la Farul“, a completat tehnicianul Ştiinţei.

Eugen Neagoe a comentat şi pe tema zvonului apărut, conforma căruia Ştefan Baiaram a intrat în atenţia clubului Sassuolo: „Nu ştiu absolut nimic despre o eventuală plecare a lui Baiaram. Şi ieri (miercuri – n.r.), dar şi astăzi (joi – n.r.) am vorbit cu preşedintele clubului şi cu patronul nostru. Nu s-a discutat absolut nimic pe tema asta. M-aş bucura să fie aşa, dar din ce ştiu eu el se concentrează acum pe ce avem noi de făcut. Cu siguranţă este urmărit, cum sunt mai mulţi jucători de la noi şi de la alte echipe. Este un jucător tânăr, cu calităţi, dar nu ştiu mai multe“.

Gjoko Zajkov: „Vrem să obţinem prima victorie din play-off“

Din rândul jucătorilor de la Universitatea Craiova a vorbit fundaşul Gjoko Zajkov. Fotbalistul macedonean a declarat că este sigur că misiunea de la Constanţa este foarte dificilă, dar crede că Ştiinţa are resursele să obţină victoria. El a vorbit şi despre lupta pentru titllu.

„Întâlnim o echipă foarte bună şi nu poate fi vorba de noroc pentru faptul că ocupă primul loc în clasament. Dar şi noi avem o echipă cu multă calitate. Le-am analizat echipa şi sâmbătă vom da maximum. Mergem acolo cu gândul să obţinem un rezultat bun. Vrem să obţinem prima victorie din play-off. Nu este nicio presiune în vestiar, este doar o energie pozitivă. Noi jucăm fotbal, nu suntem muncitori ca să simţim o presiune. În viaţă este o presiune atunci când nu ai bani ca să cumperi mâncare copiilor, fotbalul este doar un joc. Nu am vorbit despre titlu în vestiar. Luăm fiecare meci în parte şi la sfârşit vom vedea ce am realizat“, a spus Zajkov.

„Ştiam că vin într-un campionat bun. Cât despre Universitatea Craiova, o urmărisem deja vara trecută în Conference League, împotriva Zoryei şi am văzut că este un club mare. Am, de asemenea, prieteni care au jucat aici, în România, deci am ştiut că nivelul este bun. Este devreme să vorbim despre ce voi face din vară. Întâi să obţinem noi titlul şi vom vedea. Ar fi cea mai bună recompensă pentru noi, pentru munca depusă zi de zi“, a punctat Zajkov.

Superliga, play-off, etapa 3:

Sâmbătă, 8 aprilie – ora 20.30: Farul Constanţa – „U“ Craiova.

Duminică, 9 aprilie – ora 21.00: CFR Cluj – FCSB.

Luni, 10 aprilie – ora 20.30: Sepsi – Rapid.

Clasament: 1. Farul 36 puncte (golaveraj 3-2), 2. CFR Cluj 34 (3-3), 3. FCSB 33 (3-2), 4. „U“ Craiova 29 (2-2), 5. Rapid 28 (3-3), 6. Sepsi 21 (2-4).

Superliga, play-out, etapa 3:

Sâmbătă, 8 aprilie – ora 15.00: FC Voluntari – UTA Arad, ora 17.30: U Cluj – FCU.

Duminică, 9 aprilie – ora 13.00: Chindia Târgoviște – AFC Hermannstadt, ora 15.30: FC Botoșani – FC Argeş.

Luni, 10 aprilie – ora 17.30: Petrolul – CS Mioveni.

Clasament: 7. Petrolul 24 (2-0), 8. FCU 23 (3-1), 9. Voluntari 21 (3-1), 10. Botoşani 20 (2-1), 11. U Cluj 20 (2-2), 12. Chindia 19 (1-1), 13. Hermannstadt 18 (2-2), 14. UTA 17 (2-1), 15. Argeş 14 (0-4), 16. Mioveni 11 (0-4).

