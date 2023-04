Cupa României | Napoli, Albu și Ganea, debusolați

După ce a ratat primul obiectiv, accederea în play-off-ul Superligii, FCU Craiova a părăsit și Cupa României. Echipa patronată de familia Mititelu a pierdut cu 1-0 la Arad, disputa din sferturi cu UTA.

La final, antrenorul oltenilor, Nicolo Napoli, a admis că FCU traversează o perioadă nefastă și că se străduiește din răsputeri să pună capăt jocurilor fără victorie.

„Am încercat să facem un meci bun, dar nu a mers. După 1-0 am încercat să egalăm. Am încercat să protejăm jucătorii. UTA a jucat mai bine decât noi. Am stat bine în teren și am avut și noi două – trei ocazii de gol. E o perioadă în care nu ne merge. Era important pentru noi să egalăm. E un sezon dificil. Încercăm că urcăm mai mult în clasament (n.r. în play-out)“, a spus Nicolo Napoli, la Digi Sport.

Albu și Ganea, supărați

Nici Dragoș Albu și nici George Ganea nu au digerat eliminarea din Cupă.

„E greu. Trebuie să ne adaptăm la condițiile pe care le avem. Nu este normal să se joace pe un așa teren. Am pierdut în ultima perioadă, trebuie să ne focusăm pe play-out. Ne doream să mergem în play-off. Trebuie să ne focusăm pe play-out, să ridicăm capul din pământ“, a precizat Dragoș Albu.

„Au jucat pe același teren ca noi. Am fost echipa mai bună. În mare parte am controlat jocul, dar nu am fost lucizi în fața porții. Avem un nou meci, cu U Cluj. Am jucat mai bine cu echipele din fruntea clasamentului“, a afirmat George Ganea.

Laszlo Balint: „Am reușit să jucăm inteligent, eficient“

Din tabăra echipei UTA Arad, tehnicianul Laszlo Balint a exultat în urma calificării în semifinalele Cupei. El a dedicat calificarea suporterilor.

„Mă bucur tare mult pentru această victorie. Reușim pentru prima dată în acest sezon să legăm două rezultate cu adevărat importante. Le dedicăm această calificare suporterilor noștri. Le mulțumim că sunt alături de noi. Și copilașului lui Benga, pentru că soția lui a născut un băiat. Avem un spirit bun, încep să se vadă aceste conexiuni.

Avem câteva zile la dispoziție pentru a pregăti următorul meci. Sperăm să ne calificăm în finală, pentru că sunt convins că vom avea parte de o susținere importantă. Nu a fost însă cel mai reușit meci al nostru, pe un teren greu, dar am reușit să jucăm inteligent, eficient. Nu contează cu cine vom juca (U Cluj sau Hermannstadt – n.r.). Important este că am ajuns aici și focusul nostru trebuie să fie doar pe campionat până atunci“, a spus Balint.

