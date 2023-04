Nicolo Napoli: „Nu știu care este problema“

FCU Craiova a pierdut la limită, scor 0-1, partida susținută vineri seară, pe teren propriu, cu Petrolul Ploiești, din etapa a 2-a din play-out-ul Superligii. Antrenorul echipei lui Adrian Mititelu, Nicolo Napoli, nu a găsit o explicație pentru ineficiența atacurilor și pentru acest eșec.

„Nu am marcat. S-au băgat pe două linii și a fost dificil să marcăm. Am tras de la distanță, dar nu am putut egala. Am avut ocazii prin Blănuță, Bauza, Bahassa, dar nu am putut să înscriem. Jucătorii nu sunt roboți, să joace mereu bine. Nu știu care este problema! Trebuie să vorbesc cu jucătorii mei și să vedem de ce nu ne descurcăm după pauzele competiționale“, a declarat Nicolo Napoli, la Digi Sport.

Întrebat dacă se teme că va fi demis, italianul a spus: „Suntem antrenori, patronul decide. A intrat în vestiar (Adrian Mititelu – n.r.), a vorbit. E normal să vorbească. Toți suntem supărați, pentru că nu am putut să obținem un rezultat bun. Urmează meciul din Cupa României, mergem la Arad“.

Superliga – Play-off, etapa 2:

Sâmbătă, 1 aprilie: Rapid – Farul Constanta 1-1.

Duminică, 2 aprilie – ora 21.00: „U“ Craiova – CFR Cluj.

Luni, 3 aprilie – ora 20.30: Sepsi – FCSB.

Clasament: 1. Farul 36 puncte (golaveraj 3-2), 2. CFR Cluj 33 (2-2), 3. FCSB 30 (1-1), 4. Rapid 28 (3-3), 5. „U“ Craiova 28 (1-1), 6. Sepsi 21 (1-2).

Superliga – Play-out, etapa 2:

Vineri, 31 martie: FCU – Petrolul 0-1.

Sâmbătă, 1 aprilie: UTA Arad – U Cluj 2-0, Hermannstadt – FC Botoșani 1-1.

Duminică, 2 aprilie: FC Argeş – FC Voluntari 0-2.

Luni, 3 aprilie – ora 17.30: CS Mioveni – Chindia Târgoviște.

Clasament: 1. Petrolul 24 (2-0), 2. FCU 23 (3-1), 3. Voluntari 21 (3-1), 4. Botoşani 20 (2-1), 5. U Cluj 20 (2-2), 6. Hermannstadt 18 (2-2), 7. UTA Arad 17 (2-1), 8. Chindia 16 (0-1), 9. FC Argeş 14 (0-4), 10. Mioveni 11 (0-3).

