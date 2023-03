Liga 3 | ACSO Filiaşi şi Gilortul Târgu Cărbuneşti promit spectacol

Formaţiile ACSO Filiaşi şi Gilortul Târgu Cărbuneşti se întâlnesc vineri, de la ora 15.00, pe stadionul „Orăşenesc“, în prima etapă din play-off-ul Ligii 3, seria 7. Este un meci extrem de important pentru echipa gazdă, care speră să „prindă“ barajul pentru promovare. Nici gorjenii nu se lasă mai prejos, fiind decişi să facă un play-off memorabil.

Confruntarea va fi arbitrată de Andrei Lucian Ţiţii (Şura Mică), ajutat de asistenţii Bogdan Ştefan Vasile (Sibiu) şi Răzvan Spătar (Sibiu). Delegat FRF este Florin Oglindoiu (Severin), iar observator din partea CCA Ion Ionescu (Piteşti).

Victor Naicu nu concepe decât victoria

Antrenorul formaţiei ACSO Filiaşi, Victor Naicu, îşi doreşte ca elevii săi să nu mai repete greşelile comise în disputele cu Şimian şi Lupac. El vrea să obţină o victorie frumoasă, care să ofere un moral bun pentru ce urmează.

„Ne aşteaptă un meci dificil, dar îl abordăm cu optimism, pentru că ne-am pregătit bine în această săptămână. În plus, ultimele două rezultate nu ne-au făcut cinste şi vrem să demonstrăm că am ieşit din pasa proastă. Consider că s-au făcut prea multe greşeli individuale, unele chiar neforţate. Am discutat cu băieţii şi sper să nu le repetăm. Gilortul are o echipă bună şi un staff tehnic bun, care cunoaşte o parte dintre jucătorii noştri. Acum este însă alt campionat şi cred că lucrurile stau diferit. Îmi doresc să facem o partidă bună şi, bineînţeles, să câştigăm cele trei puncte“, a declarat Victor Naicu, pentru GdS Sport.

Mario Găman: „Cu siguranţă va fi un meci frumos“

De partea cealaltă a baricadei, Mario Găman, tehnicianul Gilortului Târgu Cărbuneşti, fost antrenor la ACSO Filiaşi cu rezultate remarcabile, speră şi el într-un rezultat bun.

„Cu siguranţă va fi un meci frumos. Vrem să facem un joc bun şi să obţinem un rezultat pozitiv. Ne reîntoarcem ‘acasă’ ca să zic aşa, pentru că Filiaşiul rămâne în inimile noastre. Am cunoscut nişte oameni şi nişte jucători excepţionali şi împreună am reuşit câteva performanţe notabile. Poate multă lume uită repede acele lucruri, dar asta contează mai puţin. Acum privim lucrurile din două direcţii diferite. Noi suntem la Cărbuneşti, iar Filiaşiul are un antrenor care merită la rându-i felicitat pentru ce a făcut până acum acolo.

Mergem să jucăm, iar dacă după cele 90 şi ceva de minute reuşim să scoatem un rezultat bun eu zic că lupta pentru locul 2 se va da până la capăt. Această luptă se va da în trei: noi, Filiaşi şi Şimian. Chiar dacă noi suntem outsideri şi avem cel mai mic buget dintre participantele din play-off, vrem să ne jucăm şansele. Important este ce arăţi pe teren şi noi sperăm să lăsăm o impresie frumoasă la fiecare partidă. Este o performanţă pentru Cărbuneşti faptul că am ajuns în play-off, iar ce urmează depinde numai de noi. Mă bucur pentru familia pe care am creat-o aici“, a declarat Mario Găman, pentru GdS Sport.

Liga 3, seriile 6 şi 7 – etapa 1

Seria 6 – Play-off, etapa 1:

Vineri, 31 martie – ora 15.00: CSM Alexandria – Viitorul Dăeşti.

Sâmbătă, 1 aprilie – ora 17.00: Sporting Roşiori – Flacăra Horezu.

Clasament: 1. Alexandria 40, 2. Roşiori 32, 3. Horezu 32, 4. Dăeşti 30.

Seria 6 – Play-out, etapa 1:

Sâmbătă, 1 aprilie – ora 17.00: Cetatea Turnu Măgurele – Minerul Costeşti, Petrolul Potcoava – Vediţa Coloneşti, Cozia Călimăneşti – Universitatea II Craiova.

Clasament: 5. Măgurele 28, 6. Potcoava 22, 7. Călimăneşti 22, 8. Craiova II 19, 9. Coloneşti 15, 10. Costeşti 11.

Seria 7 – Play-off, etapa 1:

Vineri, 31 martie – ora 15.00: CSM Deva – Viitorul Şimian, ACSO Filiaşi – Gilortul Târgu Cărbuneşti.

Clasament: 1. Deva 46, 2. Filiaşi 37, 3. Cărbuneşti 36, 4. Şimian 34.

Seria 7 – Play-out, etapa 1:

Sâmbătă, 1 aprilie – ora 17.00: Jiul Petroşani – Progresul Ezeriş, Voinţa Lupac – Viitorul Pandurii II Târgu Jiu, Armata Aurul Brad – Retezatul Hațeg.

Clasament: 5. Petroşani 28, 6. Lupac 27, 7. Brad 14, 8. Haţeg 13, 9. Tg. Jiu II, 10. Ezeriş 10.

