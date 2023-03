Petrolul Ploieşti a anunţat astăzi transferul ivorianului Tiemoko Ismael Diomande. Africanul are 30 de ani şi evoluează pe postul de mijlocaş. Diomande are 93 de prezenţe în primul eşalon din Franţa, pentru AS Saint-Etienne şi SM Caen. El a câştigat Cupa Ligii franceze cu Saint-Etienne (2013).

În ultimii ani, ivorianul a jucat în Turcia, la Rizespor, Konyaspor şi Samsunspor. Diomande are 18 selecţii în selecţionata Coastei de Fildeş, cu care a cucerit Cupa Africii pe Naţiuni în 2015.

Tiemoko Ismael Diomande ar putea debuta la Petrolul Ploieşti în partida cu FCU Craiova. Disputa este programată vineri, 31 martie, de la ora 21.00, în Bănie, şi va conta pentru etapa a doua din play-out-ul Superligii.

