Alb-albaştrii au făcut baie de mulţime de „Ziua leilor“

Universitatea Craiova şi-a răsfăţat fanii vineri seară, de „Ziua leilor“. A participat cu opt fotbalişti la magazinul Various Brands, din Electroputere Mall, la mega-distracția oferită de partenerii săi principali, Betano Romania și PUMA, iar efectul a fost cel scontat. La eveniment a fost foarte multă lume şi activităţile au fost diverse şi „gustate“ din plin de cei prezenţi. Fanii Ştiinţei au putut solicita poze şi autografe de la Nicușor Bancu, Andrei Ivan, Rivaldinho, Elvir Koljic, Mihai Căpățînă, Juraj Badelj, David Lazar și Bogdan Mitrea. Pe lângă interacţiunea cu suporterii, jucătorii Universităţii Craiova au vândut şi bilete la meciul cu CFR Cluj, programat duminică, de la ora 21.00.

„Este o sărbătoare foarte frumoasă. Se vede că echipa este foarte iubită, la câţi oameni au venit. La fiecare acţiune de genul acesta sunt foarte mulţi oameni lângă noi. Le mulţumim şi sperăm să-i mulţumim şi la meciuri“, a declarat căpitanul Nicuşor Bancu, aflat încă în recuperare după accidentarea şi operaţia la care a fost supus.

„Nu mă aşteptam să fie chiar aşa. E prima dată când particip la un asemenea eveniment şi mă bucur să văd atâţia copii şi adulţi. E un eveniment frumos şi ar trebui făcut mai des. Sunt două-trei echipe care nu cred că ar aduna atât de multă lume la meciurile oficiale. E îmbucurător pentru noi ce se întâmplă acum, e bine pentru echipă“, a punctat fundaşul Bogdan Mitrea.

„Îmi este foarte dor să joc într-un meci oficial“

Căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, a dezvăluit la finalul evenimentului oferit de Betano şi PUMA la Various Brands când ar putea reveni pe gazon apt 100%.

„Sunt bine! Din fericire am început treaba pe gazon, dar încă nu am intrat cu echipa, e prea devreme. Sper ca într-o lună, o lună şi jumătate ca medicul echipei şi Alin Burileanu să-mi dea acordul să intru cu echipa. Îmi este foarte dor să joc într-un meci oficial, să intru la antrenamente cu băieţii, dar trebuie să am răbdare şi să le iau pe toate pas cu pas.

Este o accidentare diferită. Este ca şi cum te-ai naşte din nou. Prima dată înveţi să mergi, apoi să alergi, să loveşti mingea… Este o accidentare foarte grea şi nu trebuie să grăbim lucrurile. Mi s-a spus că toată operaţia a decurs foarte bine. Am făcut un RMN, doctorul l-a văzut şi mi-a spus că pot să încep cu schimbările de direcţie, să dau în minge, dar să am răbdare, să nu intru în acest an în campionat. Deja au trecut patru luni şi jumătate şi parcă au trecut doi ani, aşa mă simt. Sper să treacă aceste două luni şi să mă întorc cât mai repede. Cu siguranţă băieţelul meu, soţia şi familia mea m-au ajutat foarte mult în această perioadă. A fost foarte bine că am putut să fac recuperarea aici, în Craiova. Dacă era în altă ţară era mult mai greu“, a declarat „Bancone“.

Întrebat dacă sunt şanse mai mari să câştige Universitatea Craiova campionatul sau ca România să se califice la Euro 2024, Bancu a spus: „Avem şanse foarte mari pentru ambele. Important este ce facem duminică, în meciul cu CFR Cluj şi sperăm să câştigăm ca să avem şanse mai mari. Pot fi recuperate cele 7 puncte. Trebuie să adunăm mai multe puncte, pentru că Farul a învins mereu şi e mai greu de prins dacă nu câştigăm. Sunt suporterul tricolorilor numărul 1 şi sper să mergem mai departe cu 6 puncte“.

Ţinând cont de accidentarea suferită este clar că Nicuşor Bancu va îmbrăca tricoul alb-albastru şi în sezonul viitor, al zecelea la Ştiinţa: „Pentru mine este o onoare să joc atâta timp la Universitatea Craiova. Mă simt foarte bine aici, mă simt iubit de suporteri şi încerc să dau totul pe teren de fiecare dată“.

Mitrea trage speranţe la titlu: „Suntem încrezători!“

La rândul său, Bogdan Mitrea a vorbit despre lupta la titlu. El consideră că şi Universitatea Craiova are şansele sale la locul 1.

„Depinde ce se va întâmpla în următoarele două etape. Şanse sunt, cu siguranţă. Avem şi meciul de la Constanţa… Suntem încrezători. Primul meci, cel cu CFR Cluj, este cel mai important pe termen scurt, apoi vedem ce se va mai întâmpla. Sunt jocuri directe şi automat te duc mai aproape de primul loc dacă reuşeşti să le câştigi. E devreme să vorbim a câta şansă o avem. Cert este că toate echipele vor juca între ele. În următoarele două-trei etape vor avea şi celelalte formaţii meciuri grele. Sunt convins că vor fi multe rezultate de egalitate şi atunci orice victorie te aduce mai aproape, recuperezi punctele mai uşor“, a explicat Bogdan Mitrea.

Cât despre naţională, Bogdan Mitrea a afirmat că îşi doreşte mult ca România să se califice la Euro 2024:

„Sunt optimist şi îmi doresc ca România să meargă la Euro. Avem şanse, dar trebuie să ne vedem de joc. Nu mi-e frică de Belarus. I-am bătut ultima oară. Inclusiv eu am jucat, am debutat şi am dat şi gol. Trebuie să fim optimişti. Jucătorii trebuie să fie concentraţi şi să nu le fie frică de nimeni“.

