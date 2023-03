Andorra – România, sâmbătă, ora 21.45! Nu jucaţi degeaba şi aceste preliminarii!

România începe în acest final de săptămână campania de calificare la EURO 2024, iar aşteptările sunt foarte mari având în vedere că grupa este una cât de cât accesibilă. Primul meci pe care tricolorii îl vor disputa în aceste preliminarii este pe terenul Andorrei, sâmbătă, 25 martie, de la ora 21.45. Apoi, trei zile mai târziu, echipa lui Iordănescu o va întâlni pe Belarus, pe Arena Națională.

Disputa din Andorra va fi arbitrată de o brigadă din Croaţia. Potrivit site-ului oficial UEFA, la centru se va afla Dario Bel, iar la cele două margini vor fi Goran Pataki și Kruno Saric. Al patrulea oficial va fi Ante Culjak, iar delegatul forului european pentru acest duel va fi Claude Kremer, din Luxemburg.

Interesant de remarcat este că observatorul de arbitri de la meciul României va fi Carlos Gomez, din Spania. El este unul dintre oamenii implicați în deja celebrul „scandal Negreira”, care este în plină desfășurare în La Liga.

Răzvan Marin speră să joace la Euro

La doar 26 de ani, mijlocașul central de la Empoli, Răzvan Marin, este unul dintre cei mai experimentați jucători de la Echipa Națională, al doilea la număr de selecții, după Nicolae Stanciu. Răzvan a vorbit într-un interviu pentru FRF.tv despre cum vede el această campanie de calificare şi de ce crede că a sosit momentul să ne calificăm.

„Mă bucur că am multe selecţii la naţională. Este important pentru mine acest lucru, pentru că visul meu a fost să îmbrac tricoul naţional. Îmi doresc să facem o campanie bună şi, la finalul preliminariilor, să fim la Euro. Trebuie să debutăm cu şase puncte, cu toţii ne dorim asta, iar apoi să venim concentraţi la maximum în fiecare joc în parte. În unele meciuri poate vom avea noroc şi de ceva şansă, dar totul depinde de noi. Jucătorii tineri care vin aici, la naţională, vor dori să dea totul pe teren, ca să demonstreze. Pot aduce un plus României. De asemenea, faptul că lotul este tânăr ar putea însemna şi un dezavantaj, pentru că, implicit, ar lipsi experienţa. Până la urmă contează să ne înţelegem perfect în teren, să fim o familie.

Andorra, din câte ştiu, este o echipă agresivă acasă. Mă aştept la două meciuri de luptă, cu intensitate, agresivitate, iar pentru a obţine cele şase puncte trebuie să ne ridicăm la un nivel bun. Îmi doresc ca suporterii să fie alături de noi, să începem împreuna un drum nou spre Euro 2024“, a punctat Răzvan Marin.

„Cum să nu luăm 6 puncte cu Andorra şi Belarus?“

Câteva vorbe legate de noul parcurs al României în preliminariile EURO a oferit şi Andrei Rațiu. Jucătorul celor de la Huesca (Spania) s-a arătat extrem de motivat și nu concepe ca echipa națională să nu obțină toate cele șase puncte în primele două partide din grupa I.

„Domnul Iordănescu a venit din prima zi cu niște principii clare. Și de joc, și de mentalitate, și de comportament. Pe toate le-am îmbrățișat din prima zi. Dar cele de comportament se aplică direct, la mentalitate și joc e nevoie de puțin timp ca să vezi o schimbare. Eu cred că suntem pe drumul bun. Acum suntem gata să transpunem și în rezultate ceea ce pregătim. Chiar nu m-am gândit la altceva, nu-mi trece prin cap altceva. Mergem să batem în Andorra, ne întoarcem și câștigăm la București, cu Belarus. Cum să-ți treacă altceva prin cap, că nu luăm 6 puncte cu Andorra și Belarus?

Pe mine și pe colegii mei ne simt mult mai încrezători. Cred că am căpătat mai multă încredere că putem merge la un turneu final. Poate și stilul acesta nou, din ultima vreme, are o influență. În plus, au mai apărut jucători noi, buni, și se simte clar asta. Și, de ce să evităm să o spunem, avem și o grupă mai abordabilă acum, din punctul meu de vedere“, a spus Raţiu, citat de Digisport.

Pe lângă Andorra şi Belarus, România mai este în grupă cu Elveţia, Israel şi Kosovo.

Lot România:

Portari: Florin Niță (Pardubice | Cehia, 19/0), Ionuț Radu (Auxerre | Franța, 2/0), Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 1/0);

Fundaşi: Andrei Rațiu (Huesca | Spania, 10/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 20/2), Adrian Rus (Pisa | Italia, 17/1), Ionuț Nedelcearu (Palermo | Italia, 24/2), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 3/0), Andrei Burcă (CFR Cluj, 15/0), Marius Ștefănescu (Sepsi OSK, 2/0), Raul Opruț (Hermannstadt, 2/0);

Mijlocaşi: Deian Sorescu (FCSB, 9/0), Alexandru Cicâldau (Ittihad Kalba | EAU, 28/4), Marius Marin (Pisa | Italia, 8/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 9/0), Darius Olaru (FCSB, 9/0), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 44/2), Adrian Șut (FCSB, 0/0), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 56/11), Olimpiu Moruțan (Pisa | Italia, 5/1), Alexandru Dobre (Famalicão | Portugalia, 0/0), Dennis Man (Parma | Italia, 16/5), Octavian Popescu (FCSB, 5/0);

Atacanţi: Florin Tănase (Al Jazira | EAU, 15/2), Denis Alibec (Farul Constanța, 27/2), Louis Munteanu* (Farul Constanța, 0/0).

