România U20 are parte de două amicale tari cu Portugalia şi Norvegia

Selecționata Under 20 a României va disputa în luna martie primele meciuri de pregătire din acest an. Naționala pregătită de Daniel Pancu va evolua, în deplasare, împotriva Portugaliei (joi, ora 17.00) și Norvegiei (luni, ora 19.00) în cadrul Elite League U20. Prima partidă amicală, cea cu Portugalia, se vede live pe DigiSport și platforma FRF.tv (pentru românii din afara țării). Meciul cu Norvegia nu va mai fi produs de televiziunea locală și, din păcate, nu va putea fi transmis live.

Pancu urmăreşte tinerele talente

Daniel Pancu a avut la dispoziție toți jucătorii la antrenamentul de pe stadionul Daco-Getica. A fost ultimul antrenament înaintea plecării către Portugalia pentru prima partidă de verificare din acest an al naționalei Under20. Selecţionerul U20 a prefaţat cele două dueluri amicale, cu Portugalia și Norvegia, într-un interviu pentru FRF.tv. La finalul acestei acțiuni, selecționerul Daniel Pancu se va alătura staff-ului condus de Emil Săndoi pentru turneul final U21 din vară.

„Este ultima reprezentaţie a noastră înainte de turneul final U21. Sper să am ocazia de a-i oferi lui Emil Săndoi unul, doi sau trei sportivi pe care să-i ia în considerare pentru turneul final. Nu avem cum vreodată să avem aici, la lotul U20, toţi jucătorii pe care ni-i dorim, dar este mai bine aşa. Cei mai valoroşi la ora actuală sunt deja la U21, alţii chiar şi la prima echipă, deci înseamnă că ne facem treaba. Avem cinci jucători noi aici, la U20.

Dacă aş avea o nelinişte, o nemulţumire, ar fi doar din cauza tonusului de competiţie al mijlocaşilor centrali. Majoritatea nu au minute multe în teren. Am preferat să merg pe continuitate, pentru că sunt jucători care mă cunosc. Vom avea o deplasare mai atipică, pentru că nu avem timp la dispoziţie. Am pierdut timp prin aeroport, urmează să plecăm spre Norvegia după şi, în aceste condiţii, am preferat să selecţionez jucători care mă cunosc şi care ştiu cum pun totul în mişcare. Efectiv nu avem timp să lucrăm nici pe teren, nici la video“, a spus Daniel Pancu.

Norvegienii şi portughezii, lăudaţi de selecţioner

„Norvegia e genul de adversar incomod pentru fotbalistul român. Sunt puternici pe picioare, la fazele fixe, dar acum au schimbat profilul. La acest nivel la care evoluăm nu fac diferenţa între adversari, pentru că toţi sunt buni sau foarte buni. De asemenea, portughezii au schimbat generaţia, au trecut la jucătorii de 2004/2005. Este o generaţie bună, unul dintre jucători este deja în Bundesliga, la Augsburg, joacă meci de meci. Sunt jucători de 18-19 ani care joacă fără niciun fel de probleme sau emoţii în cele mai puternice campionate ale Europei, deci cred că nu mai trebuie spuse prea multe despre Portugalia“, a mai punctat selecţionerul României.

„Sunt printre cei optimişti, cred în calificarea la Euro“

Daniel Pancu a vorbit, pe scurt, şi despre celelalte selecţionate ale României şi a menţionat că are încredere în calificarea naţionalei mari la viitoarea ediţie a Euro.

„Am mare încredere în echipa naţională din aceste momente, dar şi în Edi Iordănescu, pentru că îl cunosc foarte bine. Acum l-am văzut şi ca selecţioner şi pot spune că sunt printre cei optimişti, care speră şi cred în prezenţa României la viitoarea ediţie de EURO. Uitându-mă pe lotul lui Pelici, la U19, pot spune că stăm foarte bine. Nu mai puţin de trei selecţionaţi sunt titulari meci de meci în Superligă, ceea ce nu s-a mai întâmplat până în prezent. Jucând împotriva unei puteri mondiale aşa cum este Franţa, e clar că misiunea nu va fi una uşoară. Dar, chiar şi în aceste condiţii, cred în şansele noastre cu Franţa. La U21, Emil Săndoi are în faţă două meciuri tari, cu Portugalia şi Germania. Are ocazia să facă ultimele retuşuri şi să ia pulsul jucătorilor. Îmi doresc din suflet ca jucătorii să fie în cea mai bună formă a lor la turneul final“, a încheiat Daniel Pancu.

Lot România U20:

Portari: Răzvan Sava (CFR Cluj), Alexandru Borbei (US Lecce / Italia), Denis Oncescu (SC Dinamo 1948);

Fundaşi: Ionuț Mitran (CSM Slatina), Bogdan Oteliță (Gloria Buzău), Cristian Ignat (FC Rapid 1923), Botond Gergely (NK Nafta / Slovenia), Matei Ilie (Padova / Italia), Gabriel Buta (FC Unirea Dej), Costin Amzăr (SC Dinamo 1948), Enrichi Finica (Politehnica Iași);

Mijlocaşi: Ovidiu Perianu (Chindia Târgoviște), Aurelian Ciuciulete (Metaloglobus București), Alexandru Mogoș (Politehnica Iași), Andrei Pandele (Gloria Buzău), Ștefan Pănoiu (FC Rapid 1923), Roberto Voican (FC Voluntari), Mario Bratu (ACS Petrolul 52), Ahmed Bani (SC Dinamo 1948), Ștefan Bodișteanu (CSA Steaua), Dragoș Lazăr (Gloria Buzău);

Atacanţi: Ianis Stoica (Universitatea Cluj), Ionuț Cojocaru (Farul Constanța).

