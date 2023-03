FCSB – „U“ Craiova 1-1 | Jovan Markovic: „Rezultat echitabil“

Atacantul formației Universitatea Craiova, Jovan Markovic, marcator în partida cu FCSB, consideră că remiza înregistrată pe Arena Națională este echitabilă.

„E un rezultat echitabil. În prima repriză trebuia să îi batem, în a doua ei. În tur ne-au dominat ei, acum noi. Am fost mai motivați, mai agresivi în prima repriză. În partea a doua am lăsat-o mai moale, nu știu de ce. Sunt foarte ok. Am avut câteva probleme cu genunchiul acum câteva zile. M-a durut puțin și am vrut să ies, să nu risc nimic, să nu ajung la ceva mai grav. E un punct în deplasare, foarte bun pentru moral. Sperăm ca de la meciurile următoare să câștigam. Ne așteptam la un meci greu, e un campionat strâns, mai ales în play-off“, a spus Markovici, la Digi Sport.

Întrebat dacă se aștepta să îi dribleze astfel pe fotbaliștii FCSB-ului la faza golului, Jovan Markovic a răspuns rapid: „Da! De ce nu? Asta fac eu de obicei, driblez“.

