FCSB – „U“ Craiova 1-1 | Eugen Neagoe: „Am avut meciul în mână“

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, s-a declarat nemulțumit de rezultatul înregistrat sâmbătă seară, pe Arena Națională, 1-1 cu FCSB.

„Sincer, dacă mă uit la prima repriză, nu sunt mulțumit. Îmi pare foarte rău, pentru că am avut meciul în mână. M-am și speriat de ce s-a spus înainte de joc. Toată lumea vorbea că joacă FCSB spectaculos, dar prima repriză nu au ajuns la poartă. Niciun șut pe poartă! După acel fault a fost unul“, a spus, ironic, tehnicianul Științei, la Digi Sport.

„Cred că am controlat în totalitate prima repriză și meritam o diferență mai mare. Dar repriza a doua am început modest. Ei au avut 20-25 de minute bune, ne-au pus sub presiune și era normal. Le-am și spus băieților că trebuia să pasăm mai mult. Dar după minutul 70 am forțat, am încercat să mergem spre poarta lor, să împingem jocul, dar nu am reușit să marcăm golul 2. Dar în prima repriză, FCSB nu a existat, nu a ajuns în careu, asta e realitatea. Cred că ar trebui să vorbim despre asta, că am văzut ce s-a comentat despre asta înainte. E a doilea joc în nici două luni când jucăm pe Național Arena și ei nu reușesc să ne bată. Cred că ei sunt mulțumiți cu un punct“, a mai spus „Geană“.

„Markovic e pe un drum bun“

Eugen Neagoe și-a felicitat elevii pentru modul cum au luptat pe Arena Națională și a evidențiat câțiva din ei.

„Și noi am avut 4 jucători sub 21 de ani în primul 11. Știți că suntem una dintre cele mai tinere echipe din Liga 1. Avem mulți accidentați, dar cine a intrat, merită felicitat. Nu cred că am intrat pe vârfuri. Trebuia să fie mai determinați, le-am spus la pauză că trebuie să fie mai determinați. Cred că la Andrei Ivan, dacă se mișca mai repede, puteam să marcăm și golul 2. Și el s-a accidentat, la fel și Vlădoiu, Markovic, Ișfan la fel, de aia l-am și schimbat. Au fost jucători care au jucat mult, nu am avut tot lotul, nu am avut la dispoziție jucători importanți. Dar și așa, FCSB nu ne-a pus probleme în prima repriză“, a precizat Neagoe.

„Eram convins că Ivan va face un meci bun. Știam că îi va depăși pe Dawa și Cristea. Și Markovic e pe un drum bun. De când lucrăm împreună, nu cred că a stat vreun antrenament în afara lotului. Nu s-a sustras, nu a făcut pauză, chiar dacă a avut probleme de sănătate. Nu a păcălit antrenamentul“, a subliniat Eugen Neagoe.

