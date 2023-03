Manchester City s-a calificat „en fanfare“ în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Trupa lui Pep Guardiola a spulberat formaţia germană RB Leipzig cu scorul de 7-0 (3-0), marţi seară, pe „Etihad Stadium“ (52.038 de spectatori), în manşa secundă a optimilor.

Haaland, de neoprit!

A fost un joc în care atacantul norvegian Erling Haaland a marcat cinci goluri (’22 – penalti, ’24, ’45+2, ’53, ’57). Norvegianul de 22 de ani a preluat şefia în clasamentul golgheterilor, cu 10 goluri. Haaland i-a depăşit pe egipteanul Mohamed Salah (FC Liverpool, 8 reuşite) şi pe francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain, 7 goluri).

„Este o seară mare. În primul rând, sunt mândru că joc în Liga Campionilor. Ador această competiţie. Sunt cu adevărat fericit după ce am marcat cinci goluri şi am câştigat cu 7-0 pe teren propriu. Este un pic de ceaţă în mintea mea, aşa că nu îmi amintesc toate golurile. Supertalentul meu este să marchez goluri. Pot să fiu sincer? La majoritatea dintre ele nici măcar nu am gândit, pur şi simplu am făcut-o. Am încercat să bag mingea în poartă“, a declarat Haaland.

Erling Haaland este doar al treilea jucător care reuşeşte să marcheze cinci goluri într-un meci din Champions League (nimeni nu a reuşit să înscrie mai multe). Înaintea sa, brazilianul Luiz Adriano a înscris de cinci ori pentru Şahtior Doneţk, pe 21 aprilie 2014, în victoria cu 7-0 în deplasare cu BATE Borisov, şi Lionel Messi, pe 7 martie 2012, în FC Barcelona – Leverkusen 7-1.

City a mai marcat prin Ilkay Gundogan (’49) şi Kevin De Bruyne (’90+2).

Manchester City: Ederson – Stones (’64, Sergio Gomez), Akanji, Ruben Dias, Ake – Rodri (’63, Kalvin Phillips) – B. Silva, De Bruyne, Gundogan (’55, Mahrez), Grealish (’55, Foden) – Haaland (’63, Julian Alvarez). Antrenor: Josep Guardiola.

RB Leipzig: Blaswich – Henrichs (’80, Klostermann), W. Orban, Gvardiol, Raum – Laimer, Kampl, Haidara (’63, Simakan) – Szoboszlai (’72, Olmo), Werner (’62, Poulsen), Forsberg (’62, André Silva). Antrenor: Marco Rose.

