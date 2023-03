Hermannstadt – FCU | Toată lumea este atentă și la cel mai mic detaliu

Formațiile AFC Hermannstadt și FCU Craiova se întâlnesc duminică, de la ora 21.00, pe stadionul „Municipal“ din Sibiu, înntr-un meci din etapa 30, ultima din campionatul regular la Superligii.

Jocul din Ardeal va fi arbitrat de Adrian Cojocaru (Galați). Asistenți vor fi Valentin Avram (București) și Mihai Marica (Bistrița). Al patrulea oficial va fi Marian Barbu (Făgăraș).

VAR-ul va fi asigurat de Ovidiu Hațegan (Arad) și Marius Badea (Vâlcea).

CCA l-a desemnat observator pe Andrei Ioniță (București). LPF l-a indicat supervizor pe Adrian Pitu (Constanța).

Marius Măldărășanu: „Ne dorim cele trei puncte“

Antrenorul formației AFC Hermannstadt, Marius Măldărășanu, apreciază calitatea echipei din Bănie, dar consideră că băieții săi pot rezolva pozitiv acest joc.

„Era interesant pentru noi (cu 9 puncte în plus, cele pierdute la masa verde – n.r.), dar nu mai e cazul. Suntem unde suntem și trebuie să ieșim de acolo, din zona periculoasă. Este un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună. Am înțeles că au și ei ceva probleme de lot. Ne dorim cele trei puncte, să legăm două victorii, pentru a avea un moral bun pe început de play-out. Este clar că ei își doresc să câștige aici, având încă o șansă în meciul cu Sepsi, cu rejucarea. Dar important este ce vom juca noi, nivelul atitudinii, al determinării. Dacă jucăm la fel cum am făcut-o la meciul de la Rapid, atunci vom câștiga cu siguranță“, a declarat tehnicianul sibienilor.

Nicolo Napoli: „Suntem obligați să încercăm să câștigăm“

După victoria de joi, de la Comisia de Recurs, șansele formației FCU Craiova de a prinde play-off-ul au crescut considerabil. Pentru îndeplinirea acestei misiuni este nevoie de un succes la Hermannstadt, dar și unul cu Sepsi. Nicolo Napoli, antrenorul lui FCU, îndeamnă la calm și concentrare.

„E un meci foarte dificil. Jucăm cu o echipă bună. Am văzut meciul lor cu Rapid. E o echipă care se mișcă bine și face pressing sus. Dar și noi avem nevoie de puncte și suntem obligați să încercăm să câștigăm. A fost o decizie bună pentru noi și cred că e mai bine că se joacă în teren acest meci cu Sepsi și cine câștigăm merge sus. Știu că două victorii ne-ar duce în play-off, dar acum ne gândim doar la primul meci, cel cu Hermannstadt. O să încercăm să le câștigăm pe ambele, dar să vedem ce se întâmplă și în celelalte partide. E posibil să se decidă totul din etapa asta“, a declarat Nicolo Napoli.

Juan Bauza: „Suntem focusați și sperăm să câștigăm“

Căpitanul echipei FCU Craiova, Juan Bauza, a prefațat și el meciul de la Sibiu. A salutat decizia Comisiei de Recurs și l-a periat pe antrenorul italian.

„Cred că va fi un joc foarte dificil, pentru că și ei au câștigat la Rapid, unde este greu și unde am câștigat și noi. Avem și noi atuurile noastre și ne putem impune. Avem multe șanse să mergem în play-off, pentru că suntem neînvinși de foarte multe partide. Suntem focusați și sperăm să câștigăm. Sunt fericit la FCU, vreau să joc pentru Craiova. Mă bucur că m-am recuperat și pot să-mi ajut colegii. Patronul ne-a recompensat pentru jocurile noastre bune. Noi suntem aici să ne facem treaba, să obținem cât mai multe puncte și să mergem cât mai departe.

Suntem foarte mulțumiți de venirea lui Mister. Chiar dacă am mai avut partide în care nu am jucat foarte bine tot am câștigat, iar aceste victorii ne-am adus până în punctul acesta“, a declarat Juan Bauza.

Superliga, etapa 30:

Vineri, 10 martie: FC Botoșani – CS Mioveni 1-1, „U“ Craiova – UTA Arad 2-1.

Sâmbătă, 11 martie: FC Argeş – Petrolul 0-1, Farul – Rapid 2-1.

Duminică, 12 martie – ora 21.00: FCSB – Sepsi, ora 21.00: Hermannstadt – FCU Craiova.

Luni, 13 martie – ora 17.30: Chindia – Voluntari, ora 20.30: CFR Cluj – U Cluj.

Clasament:

