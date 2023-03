Alb-albaştrii luptă pentru puncte şi aplauzele fanilor

Universitatea Craiova şi UTA Arad se întâlnesc vineri, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, într-o partidă contând pentru etapa 30, ultima din campionatul regular al Superligii.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu UTA Arad!

Disputa din Bănie va fi arbitrată de Cătălin Popa (Piteşti), ajutat de asistenţii Bogdan Gheorghe (Bucureşti) şi Romică Bîrdeş (Piteşti). Al patrulea oficial va fi Ionuţ Coza (Cernica). VAR-ul va fi asigurat de Rareş Vidican (Satu Mare) şi Vlad Bârleanu (Bucureşti). Observator din partea CCA va fi Corneliu Fecioru (Bucureşti). LPF l-a numit supervizor pe Imilian Şerbănică (Bragadiru).

Eugen Neagoe: „Băieţii noştri trebuie să fie la un nivel foarte ridicat“

Antrenorul formaţiei Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, îşi doreşte foarte mult victoria în faţa formaţiei UTA. „Geană“ şi-ar dori ca şi evoluţia alb-albaştrilor să fie una de aplaudat, după ce în ultimele partide nu au convins.

„Ne dorim să facem un joc frumos, să mulţumim şi suporterii, dar în primul rând ne gândim la cele 3 puncte. Sunt foarte importante pentru noi, pentru că am urca, cel puţin pentru o zi, pe locul 3. Ne-am dori să ajungem acolo şi să rămânem şi după această etapă, dar nu depinde numai de noi. Am discutat cu băieţii noştri, sunt concentraţi şi s-au antrenat bine în ultimele zile.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Am văzut cu toţii cum s-a prezentat UTA la ultimul joc. Îi văzusem şi la ultima partidă din deplasare, de la Cluj, contra CFR-ului. Cu FCSB au făcut o partidă bună, au reuşit să maecheze trei goluri, au câştigat după foarte mult timp şi acum au încredere. UTA este o echipă cu jucători valoroşi şi trebuia să fie mai sus în clasament, dar greşelile pe care le-au făcut i-au dus acolo, să se bată la retrogradare în acest moment.

Ştim că UTA este o echipă agresivă, cu jucători puternici. Băieţii ştiu la ce să se aştepte de la adversari mâine seară. E mai puţin important ce vor face adversarii noştri, ci ce vom reuşi noi. Băieţii noştri trebuie să fie la un nivel foarte ridicat. Sunt convins că sunt conştienţi de importanţa jocului şi că o să câştigăm cele 3 puncte“, a spus „Geană“.

„Lotul este mai bine decât la precedentele partide. A revenit şi Creţu, va fi în lot şi vom vedea dacă vom apela la el. Căpăţînă şi Badelj nu vor face parte din lot şi Nicuşor Bancu, bineînţeles“, a precizat Eugen Neagoe.

Ştefan Vlădoiu: „Îmi place când arbitrul lasă jocul mai liber“

Fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, Ştefan Vlădoiu, ştie că meciul cu UTA nu va fi uşor. El este pregătit pentru un joc mai dur, precum cel practicat de mai multă vreme de arădeni.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu cu cei de la UTA. Au avut două meciuri foarte bune, chiar dacă la CFR au pierdut. Trebuie să intrăm concentraţi şi să obţinem cele trei puncte. Mie îmi place când arbitrul lasă jocul mai liber.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

UTA este cea mai în formă echipă, ca să zic aşa, din punctul ăsta de vedere (al jocului mai „bărbătesc“ – n.r.). Ştim foarte bine că şi în meciurile trecute cu ei am ieşit mai şifonaţi, aşa că ne aşteptăm la un nou meci de luptă. Nu pot să comentez maniera de arbitraj. Au fost, într-adevăr, foarte multe greşeli, însă sperăm să nu mai fie, să fie totul corect. Am avut o relaţie foarte bună cu Laszlo Balint la Snagov, când eram împrumutat acolo. Cred că ţine foarte mult la mine, dar asta nu contează, pentru că eu o să mă gândesc doar la cele trei puncte“, a comentat Vlădoiu.

Laszlo Balint: „Am suferit din punct de vedere profesional“

De partea cealaltă a baricadei, antrenorul formaţiei oaspete, Laszlo Balint, îşi doreşte enorm ca UTA să se impună în jocul din Bănie.

„Ne dorim să menţinem acea linie a nivelului de joc şi să mergem cu aceeaşi încredere pe care am avut-o în ultima perioadă. Eu cred că în urma meciului cu FCSB nivelul moralului, al încrederii a crescut semnificativ în interiorul vestiarului. Cred că avem argumente să facem un joc bun şi, de ce nu, să ne întoarcem şi cu un rezultat bun. Uitându-ne pe clasament, pe noi nu ne-ar ajuta foarte mult un rezultat de egalitate. Nu ne-ar mulţumi numărul de puncte cu care am intra în play-out. Le-am spus băieţilor hotărât că mergem la Craiova cu gândul să obţinem toate puncte. Trebuie să facem un joc bun, inteligent şi la acelaşi nivel de determinare şi atitudine precum cel de duminică seară“, a spus Balint.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

„Ambiţia şi concentrarea mea sunt 100% către UTA“

„Giuszy“, fost antrenor al Universităţii Craiova la începutul campionatului, a afirmat că nu poartă ranchiună nimănui pentru îndepărarea sa şi că încearcă să valorifice tot ce ştie despre jucătorii Ştiinţei.

„Ambiţia şi concentrarea mea sunt 100% către UTA. Nu există niciun fel de implicare personală. Universitatea Craiova este un capitol din cariera mea, dar şi în ceea ce priveşte partea personală. A fost un capitol destul de încărcat, cu trăiri, emoţii, experienţe fel şi fel, profesionale şi personale, dar asta nu are nimic de a face cu ce se va întâmpla vineri seară, pe teren. Se vor întâlni Universitatea Craiova şi UTA, două echipe care îşi propun fiecare să câştige. Sperăm să iasă un joc bun şi rezultatul să fie în favoarea noastră. Am suferit din punct de vedere profesional, pentru că am fost îndepărtat atât de repede. Dar nu am niciun fel de problemă cu nimeni de acolo. În conducerea clubului sunt oameni pe care îi respect şi respect toţi jucătorii de la Universitatea Craiova“, a punctat Laszlo Balint.

Citeşte şi: Decizie favorabilă pentru FCU: meciul cu Sepsi se decide în iarbă!