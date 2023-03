Liga 2 | CSM Slatina a plecat cu punctele de la Târgu Jiu

CSM Slatina a reuşit să se impună în derbiul Olteniei de la Liga 2, 1-0 cu Viitorul Pandurii, la Târgu Jiu. Disputa de sâmbătă, de pe stadionul „Constantina Diţă“, a fost decisă de golul lui George Leaţă, dintr-un penalti obţinut de Cătălin Doman (’29). Meciul a contat pentru etapa 18.

Viitorul Pandurii: R. Udrea – Vulpe, Godja, Băican, Brînzan, Țegle, Raicea (’58, Gîrbiţă), Dodoi (’84, Nsiah), Răsdan, Al. Dulca (’76, Toma), Cl. Dragu. Director tehnic: Călin Cojocaru.

CSM Slatina: I. Pop – Mitran, Sălcianu, Gherghe, Pisăru – D. Toma, Anghelina (’59, Traşcu) – C. Radu (’59, David Oprescu), Doman (’82, Danciu), Leață (’65, Palade) – Plokhotnyuk (’65, Ciocîlteu). Antrenor: Daniel Oprescu.

Dan Oprescu: „Era important să-i ținem sub noi“

Antrenorul formaţiei CSM Slatina, Dan Oprescu, se bucură enorm pentru reuşita din Gorj.

„A fost un joc echilibrat, între două echipe de la mijlocul clasamentului. Era important să-i ținem sub noi pe adversari în clasament, mai ales că ambele echipe sunt angrenate în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Sincer, mă mulțumeam și cu un rezultat de egalitate, fiindcă rămâneam la un punct peste Viitorul Pandurii. Dar mă bucur că am câștigat. Păcat că nu am reușit să mai marcăm la cele două ocazii mari pe care le-am avut singur cu portarul, prin Trașcu și Ciocîlteu. Per ansamblu, meciul s-a desfășurat așa cum ne-am propus“, a precizat antrenorul Daniel Oprescu, conform liga2.prosport.ro.

În etapa viitoare, ultima a sezonului regular, CSM Slatina va juca pe teren propriu cu Unirea Dej (12 martie, ora 13.00).

Călin Cojocaru: „Am fost prea lenți în repriza a doua“

De partea cealaltă, tehnicianul gorjenilor de la Viitorul Pandurii, Călin Cojocaru,

„Am început meciul foarte bine, ne-am creat două-trei situații de a marca și am pus presiune pe adversar. Apoi am luat un gol foarte ușor, dintr-un penalti acordat la fel de ușor. În rest, adversarul nu ne-a pus probleme. Am făcut o primă repriză foarte bună, din păcate am ratat din 2 metri, din 5 metri, din 10 metri! La fotbal, dacă nu dai gol, nu poți să câștigi.

Repriza a doua am jucat mai modest, de parcă eram conduși cu 3 sau 4-0 la pauză. Nu știu de ce am avut atitudinea asta. Chiar și așa, sunt convins că am avut două penaltiuri, și la Nsiah, și la Dragu. Astăzi, domnul arbitru a avut o atitudine ostilă față de noi. Oricum, dacă vrem ceva de la fotbal și vrem să câștigăm puncte, trebuie să avem aceeași atitudine ca în primele 30 de minute. Avem doar un punct după primele două etape din 2023 şi e foarte puțin. Putem mult mai mult, dar trebuie să schimbăm viteza de joc, fiindcă am fost prea lenți în repriza a doua”, a declarat Călin Cojocaru.

În partida viitoare, Viitorul Pandurii Târgu Jiu va evolua la Miercurea Ciuc, împotriva echipei Csikszereda (12 martie, ora 13.00).

Liga 2, etapa 18:

Vineri, 3 martie: Oţelul Galaţi – Csikszereda Miercurea Ciuc 1-0.

Sâmbătă, 4 martie: FC Braşov – Unirea Constanţa 5-2, Progresul Spartac – CSC Dumbrăviţa 0-0, Viitorul Pandurii Târgu Jiu – CSM Slatina 0-1, Concordia Chiajna – Ripensia Timișoara 2-1, CSC Şelimbăr – Dinamo 1-2, Unirea Dej – Metaloglobus Bucureşti 1-1, Poli Timișoara – Poli Iaşi 1-3.

Duminică, 5 martie: CSA Steaua – Minaur Baia Mare 3-0.

Marţi, 7 martie – ora 19.00: Gloria Buzău – Unirea Slobozia.

Clasament:

