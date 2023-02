Voluntari – „U“ Craiova | Alb-albaştrii sunt gata să învingă şi să convingă

Universitatea Craiova traversează o perioadă bună şi vrea să prelungească seria rezultatelor pozitive. Pentru alb-albaştri urmează un meci împotriva ilfovenilor de la FC Voluntari, duminică, de la ora 17.45, pe stadionul „Anghel Iordănescu“. Disputa va conta pentru etapa 27 de Superliga.

Partida va fi arbitrată de Horaţiu Fesnic (Cluj), ajutat de asistenţii Alexandru Cerei (Cluj) şi Valentin Avram (Bucureşti). Rezervă va fi Andrei Moroiţă (Ploieşti). VAR-ul va fi asigurat de Cătălin Popa (Piteşti) şi Ionul Dumitru (Gherghiţa).

Observator CCA a fost numit Corne Fecioru (Bucureşti), în timp ce LPF l-a desemnat supervizor pe Ştefan Popa (Bucureşti).

„Mi-aş dori să practicăm un joc mai bun“

Antrenorul Ştiinţei, Eugen Neagoe, îşi doreşte ca echipa sa să aibă de data aceasta o evoluţie foarte bună şi, bineînţeles, să obţină victoria.

„Este o atmosferă normală, aşa cum trebuie să fie totdeauna la echipă. Chiar dacă au fost două jocuri cu două echipe importante ale campionatului nostru, evoluţia a fost una satisfăcătoare. Băieţii sunt conştienţi de importanţa următorului meci, cel de duminică, de la Voluntari. Ştim că jucăm împotriva unei echipe incomode, o echipă grea pe teren propriu. Mi-aş dori ca duminică noi să practicăm un joc mai bun, mai spectaculos decât ultimul joc pe care l-am făcut contra FCSB-ului şi atunci cu siguranţă vor veni şi cele trei puncte. Ni le dorim şi facem tot ce depinde de noi să le obţinem.

Chiar dacă Voluntari este în criză are jucători cu experienţă şi nu întâmplător anul trecut s-au calificat în play-off. Trebuie să fim foarte atenţi, să pregătim jocul foarte bine. Băieţii sunt conştienţi, realişti că nu va fi un joc uşor. Trebuie să ne întoarcem cu toate cele trei puncte. Este foarte important că băieţii pot să ducă (fizic – n.r.) şi 100 de minute dacă este nevoie. Mai sunt patru etape şi ar fi mulţumitor dacă am obţine 12 puncte“, a declarat Eugen Neagoe.

Elvir Koljic: „Trebuie să fim mai buni şi să obţinem victoria“

Atacantul formaţiei Universitatea Craiova, Elvir Koljic, a spus că nimeni nu subestimează adversara, chiar dacă rezultatele acesteia din 2023 lasă de dorit. Koljic se gândeşte doar la victorie. El a mai explicat ce i-a dat putere ca să revină după pauza mare cauzată de ultima accidentare.

„Sigur că suntem pregătiţi. Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bună, chiar dacă traversează o formă mai slabă. Noi trebuie să mergem acolo şi să fim serioşi, să câştigăm toate cele trei puncte. Cele cinci înfrângeri consecutive îi motivează şi mai mult împotriva noastră. De aceea trebuie să fim mai buni, să dăm maximum pe teren şi să obţinem victoria. Atmosfera este bună, ne pregătim bine în fiecare zi şi vrem să facem cât mai multe puncte. Vrem să fim cât mai sus în clasament, pentru că avem o echipă bună, un lot bun şi să ne batem pentru campionat.

Anul acesta sunt mai multe echipe care se bat pentru titlu, CFR, Farul, FCSB, Rapid, noi. Va fi un play-off interesant! Chiar dacă avem un scor mai slab cu Sepsi, eu îmi doresc că ea să fie a şasea echipă din play-off. Am trecut peste o perioadă grea. Am fost încurajat de familie, prieteni, colegi şi suporteri şi am crezut şi în mine şi am reuşit să revin. Sper să fie ultima dată când sunt nevoit să revin după o perioadă atât de lungă“, a declarat Elvir Koljic.

