Vlad Achim: „La începutul campionatului ne gândeam chiar la titlu“

Mijlocaşul formaţiei FCU Craiova, Vlad Achim, s-a arătat bucuros pentru victoria obţinută cu FC Voluntari şi a subliniat că speră la accederea în play-off.

„Suntem o echipă puternică şi o arătăm pe teren. Chiar dacă am început prost am intrat montaţi după pauză şi am arătat că suntem o nucă tare. Încercăm să facem un joc ofensiv, să dominăm orice adversar, aşa cum îi stă bine acestei echipe. Sperăm la play-off, încă sunt şanse. O luăm pas cu pas şi încercăm să câştigăm fiecare meci. Ne motivează foarte mult decizia Comisiei de Disciplină. Trebuie să trecem peste acea nedreptate şi să căutăm să scoatem cât mai multe puncte şi să-i depăşim pe cei de la Sepsi.

Bineînţeles că sperăm să se întoarcă decizia (pierderea meciului direct la „masa verde“ – n.r.), aşa ar fi corect. Sper să fie timp şi să se meargă şi la TAS. Eu zic că legea este de partea noastră. Regulamentul este, într-adevăr, cam ambiguu şi incorect făcut, din punctul meu de vedere. Atunci când ai pârghiile necesare să evacuezi o galerie, e clar că echipa care are pârghiile trebuie să plătească. Facem fel şi fel de calcule. Ne gândim ce adversari au ei (cei de la Sepsi – n.r.) mai departe, ce adversari avem noi… Ne gândim să ne câştigăm meciurile şi vom vedea. Diferenţa se va face pe teren“, a spus Achim.

Lui Vlad Achim nu i-a fost frică de faptul că războiul fanilor cu familia Mititelu ar fi putut escalada din nou şi la meciul cu Voluntari: „Nu. Până la urmă ei sunt suporterii acestei echipe şi cred că îşi doresc ca noi să avem rezultate bune. Şi cred că se vor comporta corect sau regulamentar până la urmă“.

„Ar fi un play-off spectaculos dacă am fi şi noi acolo“

Întrebat ce ar alege, participarea în play-off sau câştigarea Cupei României, Vlad Achim a spus că le-ar vrea pe amândouă. El a dezvăluit că în vestiarul lui FCU se vorbea de titlu la începutul sezonului.

„Ambele obiective sunt abordabile, dar mai mult Cupa României pentru că este şi un trofeu. Dar şi play-off-ul ar fi ceva extraordinar în acest moment. Ar fi un play-off spectaculos dacă am fi şi noi acolo. Ar fi mult mai frumos pentru toată lumea. Pe toate aş vrea să le învingem. Trebuie să arătăm că suntem cea mai bună echipă din România. La un moment dat, la începutul campionatului ne gândeam chiar la titlu. Nu o spuneam pe faţă, dar ne gândeam, pentru că jocul ne dădea speranţe. Apoi am intrat într-o pasă proastă. Acum ne-am revenit şi în continuare credem despre noi că suntem o echipă foarte puternică“, a declarat Vlad Achim.

