Liga Campionilor | PSG s-a înclinat în faţa lui Bayern. Francezii, de nerecunoscut în 2023

PSG a fost învinsă de Bayern Munich cu scorul de 1-0 (0-0), marţi seară, chiar pe stadionul „Parc des Princes“, în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor.

Bavarezii au cunoscut succesul graţie golului marcat de francezul Kingsley Coman, un produs al academiei lui PSG. Acesta l-a învins pe Gianluigi Donnarumma cu un şut din careu (’53). Coman a marcat la meciul său cu numărul 50 în Liga Campionilor. Reamintim că Kingsley Coman a fost cel care a marcat şi golul prin care Bayern a câştigat finala Ligii Campionilor din 2020, cu PSG, la Lisabona.

PSG: Donnarumma – Hakimi (’46, Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Mendes – Zaire-Emery (’57, Ruiz), Pereira (’75, Vitinha), Verratti, Soler (’57, Mbappe) – Messi, Neymar. Antrenor: C. Galtier.

Bayern: Sommer – Pavard, de Ligt, Upamecano – Sane (’90, Stanisic), Kimmich, Goretzka, Cancelo (’46, Davies) – Musiala (’87, Gravenberch), Coman (’75, Gnabry), Choupo-Moting (’75, Muller). Antrenor: L. Nagelsmann.

Manşa secundă va avea loc la Munchen, pe 8 martie.

Christophe Galtier: „Nu există scuze“

Antrenorul lui PSG, Christophe Galtier, a explicat cu greu parcursul slab al echipei sale atât în Ligue 1, cât şi în Ligă, ţinând cont de numele hgrele pe care le are în echipă.

​„Am avut o oră grea de joc, împotriva unei echipe care nu ne-a lăsat să deținem posesia. Ne așteptam la acest lucru, având în vedere numeroasele absențe. Și Hakimi joacă cu durere. A jucat la Mondial cu anumite probleme și încă nu a scăpat de ele. Nu am putut beneficia pe dreapta de Marquinhos, care a scrâșnit din dinți, pentru că a fost puțin lovit.

Ne lipsește prospețimea, dar am avut și puțin ghinion. Pentru că am luat acel gol chiar în momentul în care pregătisem schimbarea, urma să îl introduc pe Mbappe. Trebuie spus că Bayern ar fi meritat să marcheze înainte, dar, dacă nu am fi primit acel gol, probabil partida arăta altfel. Pentru că am jucat un fotbal diferit odată cu intrarea lui Kylian.

Vom vedea ce va fi la retur. E o dublă confruntare, iar după seara asta nu există nici calificați și nici eliminați. Am speranță, am avut o discuție cu jucătorii în vestiar în această privință. Nu există scuze, dar suntem într-un moment în care echipa nu este în cea mai bună condiție și nu este completă“, a explicat Christophe Galtier.

Julian Nagelsmann: „Nu ne așteptam ca PSG să fie atât de pasivă“

Din tabăra lui Bayern Munche, antrenorul Julian Nagelsmann s-a declarat surprins de replica palidă a francezilor.

„Am făcut un meci foarte bun în primele 25 de minute. Am fost puțin surprinși că am avut o posesie atât de bună. Nu ne așteptam ca PSG să fie atât de pasivă. Și a doua repriză am început-o bine, dar nu a fost deloc o partidă ușoară. După intrarea lui Mbappe am suferit puțin, dar Upamecano și De Ligt au fost excelenți azi. Și Coman s-a apărat impecabil, a ajutat mult defensiva.

Nu e deloc rău ce am reușit în această seară, dar momentan nu înseamnă prea mult. Am fost mai buni decât PSG azi, dar există o manșă retur. Depinde de noi să mergem mai departe, dar suntem conștienți că PSG va arăta altfel la retur. Cu siguranță că nu au renunțat la ideea calificării“, a declarat Julian Nagelsmann.

Liga Campionilor, optimi de finală:

Marţi, 14 februarie: AC Milan – Tottenham 1-0, PSG – Bayern 0-1.

Miercuri, 15 februarie – ora 22.00: Club Brugge – Benfica, Dortmund – Chelsea.

21 februarie – ora 22.00: Frankfurt – Napoli, Liverpool – Real Madrid.

22 februarie – ora 22.00: Inter – FC Porto, Leipzig – Manchester City.

