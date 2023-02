„U“ Craiova – CFR Cluj | Hai, trezirea! Jucați fotbal și demonstrați-vă valoarea!

Universitatea Craiova o va întâlni astăzi, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe CFR Cluj. Disputa cu campioana contează pentru etapa 25 din Superligă și reprezintă unul dintre testele adevărului pentru mulți dintre cei care vor îmbrăca tricoul alb-albastru al Științei.

Derbiul din Bănie va fi arbitrat de Marcel Bîrsan (București). Acesta va fi ajutat la cele două linii de Mihai Marica (Bistrița) și Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe). Al patrulea oficial va fi Marian Barbu (Făgăraș).

VAR-ul va fi asigurat de Horia Mladinovici (București) și Andrei Antonie (București).

Observator din partea CCA va fi Victor Berbecaru (Vâlcea). LPF l-a desemnat supervizor pe Mircea Călin (București).

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu CFR Cluj!

Cele două s-au mai întâlnit de 31 de ori în principala competiţie internă. De nouă ori s-au impus oltenii, de 13 ori au câştigat clujenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Universitatea Craiova gazdă: 15 meciuri – 5 victorii Universitatea Craiova – 5 remize – 5 succese CFR Cluj.

Eugen Neagoe nu concepe decât victoria

Antrenorul formației Universitatea Craiova, Eugen Neagoe, este ferm convins că echipa va arăta o altă față contra ardelenilor, comparativ cu prestația de la Farul.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

„Va fi o partidă ca toate celelalte, foarte dificilă. Jucăm împotriva echipei campioane, dar asta este mai puțin important. Foarte important este cum vom arăta noi. Eu cred că jucătorii și-au dat seama de greșelile pe care le-am făcut la ultima partidă, cu Farul, și aștept altceva de la ei. Știu că și suporterii sunt dezamăgiți pentru, dar eu sunt convins că acum altfel vor sta lucrurile în teren. Vreau să intrăm foarte montați, cu o atitudine foarte bună. Știm cu toții că băieții au valoare, dar trebuie să o arătăm în teren. Am destulă experiență și știu ce am de făcut. Trebuie să fim mult mai determinați, să ne dorim să fim mai buni decât am fost ieri. Frică nu trebuie să ne fie de absolut nimeni. Vom face tot ce depinde de noi ca să ieșim învingători“, a declarat Eugen Neagoe.

Alexandru Ișfan: „Trebuie să fim 100% și să obținem punctele“

Din rândul jucătorilor Universității Craiova, Alexandru Ișfan este sigur că misiunea nu va fi ușoară, dar și că poate fi dusă la bun sfârșit.

Verifică aici cotele Superbet pentru meciurile din SuperLiga!

„Dacă stăm să ne uităm în clasament și ne așteptăm la un meci ușor, trebuie să ne iasă din cap acest lucru. Atât cu ultima clasată, cât și cu prima, trebuie să avemaceeași atitudine bună și la ora meciului trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Fiecare punct este important. La ora meciului trebuie să fim 100% și să obținem cele trei puncte“, a spus Ișfan.

Dan Petrescu: „Va fi un meci cu de toate“

De partea cealaltă, antreniorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, se așteaptă la o replică foarte bună din partea Universității Craiova.

„La Craiova va fi la fel ca întotdeauna: un meci cu de toate. S-au întâmplat multe acolo, goluri în ultimul minut, dramatism, meciuri echilibrate și cu intensitate maximă, Mă aștept să fie la fel, un meci foarte greu, cu un stadion plin și cu un adversar rănit după meciul cu Farul. Am văzut că jucătorii și-au asumat acea înfrângere, au înțeles că ei sunt de vină. Acum îi prindem într-un moment dificil și preferam să nu fie așa“, comentat Dan Petrescu.

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Cât despre play-off și lupta pentru titlu, Dan Petrescu a spus: „Eu rămân de părererea și o să vedeți că am dreptate, că nu cinci echipe, ci șase se vor bate până la final. Nu cred că o echipă se va distanța. Va fi un play-off în care toate echipele se vor bate să câștige campionatul, inclusiv Craiova“.

Citește și: Comentatorul Bogdan Socol a murit la doar 42 de ani