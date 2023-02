ACSO Filiaşi a pierdut amicalul cu Viitorul Pandurii. „Un test reuşit“

Divizionara C ACSO Filiaşi a pierdut, scor 1-4 (1-1), partida amicală susţinută astăzi, la Târgu Jiu, cu Viitorul Pandurii. Golul doljenilor a fost marcat de Manolache. La finalul întâlnirii de la Târgu Jiu, antrenorul formaţiei ACSO Filiaşi, Victor Naicu, s-a declarat mulţumit de joc, explicând totodată de ce a apărut diferenţa de scor.

„A fost un joc bun, cu o echipă bună de Liga 2. Cred că ne-am ridicat la nivelul adversarilor, iar în unele momente chiar am fost peste ei. Au fost două reprize diametral opuse. Ţinând cont de perioada în care ne aflăm cred că am făcut o repriză bună, în care am dominat şi am şi înscris. După care, normal, când foloseşti copiii de 2004 şi 2005, diferenţa de valoare şi experienţa îşi spun cuvântul. A trebuit să folosim toţi jucătorii pe care îi avem în lot, pentru că este o perioadă de acumulări. Suntem încă la început de pregătire. Am lucrat destul de puţin cu mingea pe terenuri adecvate şi consider că ne putem îmbunătăţi jocul. Sunt mulţumit, a fost un test reuşit, pe un teren bun în condiţiile actuale“, a declarat Victor Naicu, pentru pagina de Facebook a clubului.

ACSO Filiaşi:

Prima repriză: Mario Enache – Scuturoiu, Calu, Paliu, Vulpe – Stăiculescu, Armăşelu, Rogoveanu – Manolache, Baidoo, Eshun.

Repriza a doua: Constantinescu – Darius Boldu, Sofianu, Bălaşa, Chiriţoiu – Udrea, Militaru, Călin – Rovenţa, Fotescu, Creţu.

Acesta a fost cel de-al treilea test susţinut de ACSO Filiaşi de la reluartea pregătirilor. În primele două, elevii lui Victor Naicu s-au impus în faţa juniorilor U17 CSS Craiova, respectiv Academia Gică Popescu“.

Următorul test al echipei ACSO Filiaşi va avea loc sâmbătă, de la ora 10.00, pe sinteticul bazei „Aripile“, împotriva formaţiei FCU II Craiova. În programul trupei lui Naicu mai figurează un amical miercurea viitoare, cu Vediţa Coloneşti, tot pe „Aripile“.

