FCU – U Cluj | Plamen Iliev: „Mergem la Craiova ca să câştigăm“

Portarul formaţiei Universitatea Cluj, Plamen Iliev, a prefaţat meciul cu FCU Craiova, din etapa 24 a Superligii. Partida este programată vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“.

„Ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă bună, care se află lângă noi în clasament. Mergem la Craiova ca să câştigăm cele trei puncte. Ne dorim să jucăm pe un teren mai bun şi cred că o să facem un joc mai bun vineri.

Ştiu ce se întâmplă la Craiova, dar noi ne uităm doar la echipa noastră. Nu mă pricep la astfel de litigii şi nu pot comenta despre asta. Nu ne interesează ce se întâmplă la alte echipe. Nu e uşor să pierzi la masa verde şi cred că ei vor fi şi mai motivaţi după ce s-a întâmplat la Sepsi. Sigur vor trece peste momentul ăsta. E greu pentru ei, dar vor încerca să facă un meci bun contra noastră“, a spus acesta.

Crede în salvarea de la retrogradare

Plamen Iliev a comentat şi pe tema mutării la Mediaş, dar şi despre lupta pentru evitarea retrogradării.

„E bine că vom juca apoi, meciurile de pe teren propriu, la Mediaş. Ne este greu şi nouă pe un astfel de teren (precum cel de pe Cluj Arena – n.r.), dar e bine că îşi poate reveni şi gazonul. Nu se poate schimba acum gazonul, pentru că vremea este foarte rea afară.

Ok, nu am avut rezultate foarte bune, dar nu mi-am pierdut încrederea în echipă. Au fost meciuri bune în care nu am câştigat puncte şi au fost partide în care jocul nostru nu a fost ok, dar am reuşit să strângem puncte. Nu suntem departe de restul. Cu o victorie urci în clasament, cu o înfrângere te duci în jos. Cred că am făcut o pregătire bună în această iarnă şi sperăm să câştigăm cât mai multe puncte până în play-out“, a comentat Plamen Iliev.

Superliga, etapa 24

Vineri, 3 februarie:

ora 17.00: Chindia – UTA

ora 20.00: FCU – U Cluj

Sâmbătă, 4 februarie:

ora 14.30: Hermannstadt – Argeş

ora 20.00: Rapid – Voluntari

Duminică, 5 februarie:

ora 15.30: Mioveni – Sepsi

ora 21.00: CFR Cluj – FCSB

Luni, 6 februarie:

ora 17.00: Botoșani – Petrolul

ora 20.00: Farul – „U“ Craiova

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

Citeşte şi: FCU – U Cluj | Ovidiu Sabău: „Sunt curios cum vom juca pe un teren foarte bun“