Faceţi cunoştinţă: noul Andrei Ivan!

Considerat unul dintre cei mai talentaţi jucători din ultima vreme, din România, Andrei Ivan a cunoscut şi progresul, dar şi regresul în fotbal, având şi ghinion. Evoluţiile sale oscialnte au condus la încheierea aventurilor de „afară“, din Rusia şi Austria. A revenit la echipa de suflet, Universitatea Craiova, ca să se repună pe picioare.

„Jdechi“ a redevenit atacantul percutant pe care-l ştiam, dar, din nou, accidentările i-au tăiat din elan şi a avut nevoie de timp ca să-şi revină. Acum, la început de an, Andrei Ivan a marcat o dublă cu Hermannstadt şi ne-a declarat, în exclusivitate, că este gata să-şi demonstreze valoarea. A subliniat că s-a maturizat, pentru că au apărut în viaţa sa două persoane care să-l motiveze şi mai mult: soţia Anda şi fetiţa sa născută în octombrie.

„Mă simt excelent în rolul de tată și cap al familiei“

Andrei ne-a explicat ce înseamnă pentru el noua postură, de tată şi cap de familie, dar şi cum se derulează viaţa particulară.

„Nici nu-mi vine să cred cât de repede au trecut aceste luni frumoase din viața mea. Şi îmi doresc ca sentimentele acestea să fie predominante mereu. Personal, mă simt excelent în rolul de tată și cap al familiei. Sunt mândru de fetița mea și de soție! Cu siguranță, din momentul în care am cunoscut-o pe soția mea și a apărut și copilul în viața noastră, responsabilitatea a devenit mult mai mare. Pot spune că ele reprezintă echilibrul meu“, a punctat fotbalistul care a făcut 26 de ani în 4 ianuarie.

„A fost dragoste la prima vedere“

„Jdechi“, aşa cum îi spun apropiaţii, ne-a povestit cum a cunoscut-o pe Anda şi cum a „convertit-o“ rapid la Ştiinţa. Precizăm că aceasta a fost o gimnastă legitimată la Dinamo.

„Sunt fericit, pentru că noi avem o poveste de dragoste foarte frumoasă. Pe Anda am cunoscut-o la București și am continuat să vorbim continuu pe Social-Media, când am revenit eu la Craiova. Totul a decurs foarte rapid. Practic a fost dragoste la prima vedere. Nici nu a trecut mult timp până să o cer de soție, chiar la Craiova. Inițial nu am știut că era legitimată la Dinamo. Mi-a spus ulterior, dar a fost lejer să o convertesc în ‘leoaică’ de-a noastră“, a explicat fotbalistul Craiovei.

Cât despre ziua în care şi-a cunoscut fetiţa, Ivan a spus: „Nu cred că există cuvinte care să exprime sentimentele pe care le-am trăit în ziua în care am devenit tată. E visul cel mai de preț al unui om. Nu pot ascunde faptul că nu am avut emoții când am luat-o prima oară în brațe pe fetița mea. Tremuram tot în primele secunde, dar apoi m-am ‘topit’ efectiv. Nu puteam să-mi mai iau privirea de la ea. Sunt mândru de familia mea! Un copil este o binecuvântare! Am vorbit și ne dorim doi copii, dar toate la timpul lor“.

„O singură dată am schimbat scutecele“

Fotbalistul Universităţii Craiova ne-a mărturisit cât de mult i s-a schimbat viaţa, dar şi de câte ori a „atacat“ scutecele sau fugit din „marcaj“.

„Viața mea s-a schimbat destul de mult și sunt recunoscător pentru toate aspectele pozitive pe care le-am întâlnit în toată această perioadă. Dincolo de antrenamente și meciuri, întregul timp liber pe care-l am la dispoziție se dedică în totalitate familiei. Avem o grămadă de activități împreună. Ne place să ne plimbăm, să luăm masa în oraș și, desigur, să-i facem toate poftele celei mici. Vă spun sincer, o singură dată am schimbat scutecele. Momentan, nu este chiar o activitate care să se lipească de mine, dar nu e timpul pierdut. Stăm excelent cu somnul, fetița este extrem de cuminte. Poate prima lună să fi fost mai grea, fiind la început, dar apoi, ușor-ușor, ne-am obișnuit. Soția mea doarme cu fata de cele mai multe ori și eu singur“, a explicat Ivan.

Fotbalistul Ştiinţei este responsabil cu tot ce ţine de casă: „Eu mă ocup atât de cumpărături, cât și de alte treburi casnice. O ajut cât de mult pot pe soția mea, că altfel ar fi extrem de greu. Uneori ne mai ajută și un prieten, mai ales acum când am fost plecați în cantonament și în deplasări. În orice caz, reușim să le descurcăm pe toate“.

„Obiectivul principal este acela de a da 100% pentru Universitatea Craiova“

Făcând trecerea de la familie, la fotbal, Andrei Ivan a subliniat că ultimele eventimente majore din viaţa lui nu i-au influenţat negativ evoluţiile din teren. Din contră, l-au ajutat.

„Nicio modificare din viața mea personală nu a afectat planul sportiv. Nu există așa ceva. Acum sunt mult mai matur și extrem de determinat să dovedesc ce pot în teren. Când porți banderola Științei, ai o responsabilitate imensă. Întotdeauna m-am pus și mă voi pune în slujba Științei, indiferent de cum și când. Este adevărat faptul că am avut un început bun de campionat, am marcat, dar apoi, din păcate, am avut o problemă cu glezna și chestia asta m-a ținut în tribună. Am revenit mult mai puternic în cantonament, cu ambiție. Obiectivul principal este acela de a da 100% pentru Universitatea Craiova și pentru familia mea. Din punctul meu de vedere, avem absolut totul la club. Din păcate, ne-am încurcat cu anumite echipe mai slab cotate. Sper din tot sufletul ca acest an să fie al nostru“, a comentat Andrei Ivan.

„Îmi doresc să revin și în circuitul echipei naționale. Întotdeauna, când îmi cântă imnul, am pielea de găină. Dar cel mai mare vis al meu este să câștig titlul cu Universitatea Craiova și să jucăm în UEFA Champions League“, a încheiat Andrei Ivan.

