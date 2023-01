Sepsi – FCU | Napoli şi ai lui vor să triumfe la Sfântu Gheorghe

FCU Craiova o va întâlni duminică, de la ora 16.00, la Sfântu Gheorghe, pe Sepsi, într-o dispută contând pentru etapa 23 din Superligă. Cum scandalurile se ţin lanţ la echipa patronată de familia Mititelu, Nicolo Napoli şi elevii săi ştiu că numai rezultatele pozitive pot linişti apele, aşa că vor victoria în faţa covăsnenilor.

„Avem un meci foarte dificil, pentru că Sepsi are o echipă bună, cu fotbalişti buni. Are şi un antrenor italian, deci va fi şi un duel italian şi vedem ce se întâmplă. Toţi jucătorii sunt apţi şi pregătiţi. Mergem la Sfântu Gheorghe cu gândul să facem un joc bun împotriva lui Sepsi şi să câştigăm măcar un punct. Noi încercăm să terminăm campionatul regular pe o poziţie cât mai bună. Vedem ce rezultate vom înregistra şi dacă putem intra în play-off. Aşa, eu pot să spun că ajungem în play-off, dar contează ce reuşim împreună pe teren. Avem mult de lucru pentru a ajunge în play-off“, a declarat antrenorul Nicolo Napoli, într-o conferinţă.

„Ne-am pregătit la fel ca pentru orice alt meci. Am tratat jocul foarte serios. Ştim că întâlnim o echipă ofensivă, care joacă un fotbal destul de frumos, dar vom încerca să ne impunem jocul. Încercăm să ne luăm revanşa în faţa lor, dar în primul rând ne gândim la puncte. Avem nevoie de puncte ca să urcăm în clasament şi să ne mai apropiem puţin de obiectivul nostru“, a spus mijlocaşul Vlad Achim.

„Cred că meciul cu UTA a trecut şi trebuie să ne concentrăm pe cel cu Sepsi. Avem în faţă o echipă foarte ofensivă, bună, care joacă un fotbal bun, dar noi mergem acolo ca să câştigăm. Este posibil să intrăm în play-off, dar trebuie să luăm fiecare meci în parte şi să obţinem rezultate bune“, a comentat mijlocaşul Samuel Asamoah.

Cristiano Bergodi şi-a făcut temele

De partea cealaltă, eşecul din meciul cu Rapid l-a determinat pe antrenorul echipei Sepsi Sf. Gheorghe, Cristiano Bergodi, să-i mobilizeze şi mai bine pe covăsneni.

„Ne aşteaptă un meci foarte greu. Întâlnim o echipă a Craiovei bună. A venit un antrenor italian, Nicolo Napoli, pe care-l cunosc foarte bine. FCU este o echipă compactă, solidă, cu jucători cum numai un antrenor italian ştie să-i aşeze pe teren. Noi avem aşteptări că vom câştiga acest meci, dar nu va fi uşor. Spun asta pentru că echipa adversă este bună pe contraatac, joacă bine şi combinativ şi are în faţă jucători tehnici şi cu viteză. Trebuie să avem grijă de ei! Dar are şi minusuri, pe care încercăm să le speculăm. Sper că băieţii au înţeles lecţia din meciul pierdut cu Rapid şi vom reveni la jocul nostru obişnuit şi la soliditatea pe care am demonstrat-o de atâtea ori“, a declarat Cristiano Bergodi.

„Sunt sigur că băieţii vor fi conectaţi la meci pentru toate cele 90 şi ceva de minute. S-au antrenat foarte bine în această săptămână şi sperăm să fie bine. Prin atitudine, concentrare şi determinare poţi să faci un rezultat bun în acest meci.

Noi suntem obişnuiţi cu frigul de acum. Oricum nu trebuie să fie un alibi pentru un rezultat negativ. E normal ca vremea să te afecteze un pic, dar terenul este foarte bun, ca de obicei“, a completat tehnicianul italian al echipei Sepsi.

Citeşte şi: Mititelu l-a adus pe Marius Ciobanu și l-a „eliberat“ pe Ricardo Grigore