Mihai Rotaru: „Nu ne gândim la titlu, dar rămânem cu ochii pe podium“

Finanțatorul echipei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a transmis că obiectivul formației din Bănie este un loc pe podium, nicidecum doar participarea în play-off.

„Nu am spus niciodată că obiectivul este să fim în play-off. Play-off-ul este de la sine înțeles pentru Universitatea Craiova. Nu ne gândim la titlu, dar rămânem în continuare cu ochii pe podium. Pentru noi, play-off-ul nu este un obiectiv în sine pentru că este de la sine înțeles. Nu se acceptă.

CFR Cluj are 20 de milioane buget, noi avem 11,5 milioane, e diferență foarte mare. S-a și văzut în ultimii ani, CFR a luat campionate. Este un raport proporțional cu sumele investite an de an.

Noi nu ne permitem să avem un buget de 20 de milioane de euro. Cel puțin astăzi este exclus așa ceva! Dar suntem al doilea sau al treilea buget din România, alături de FCSB. Pretenția noastră este să ne batem la primele trei locuri“, a declarat Mihai Rotaru la Digi Sport.

Universitatea Craiova ocupă locul 5, cu 38 de puncte. Alb-albaștrii întâlnesc sâmbătă, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe AFC Hermannstadt (locul 9 – 24 puncte).

Citește și: Pavel Badea, despre transferurile lui Mihai Rotaru: „Deşi îl ştim zgârcit, a băgat mâna în buzunar“