Basilio Ndong: „Sunt aici să ajut echipa. Hai Craiova!“

Noul fotbalist al Universităţii Craiova, Basilio Ndong, a acordat un scurt interviu pentru site-ul grupării din Bănie. Africanul a explicat ce l-a determinat să semneze cu Ştiinţa şi a fost încântat de căldura cu care a fost primit, dar şi de condiţiile de pregătire şi de joc.

„Am citit despre istoria acestui club şi acesta a fost motivul principal pentru care am vrut să vin şi să joc aici. Consider că acest club este cel mai bun din România. Am fost foarte bine primit şi am fost surprins plăcut de acest lucru. Sunt foarte fericit pentru că m-am primit atât de bine colegii şi staff-ul tehnic. Condiţiile de antrenament pe care le-am avut aici sunt foarte bune. La echipa pentru care am evoluat înainte ne-am pregătit pe un teren cu gazon sintetic. Practic toate terenurile din Norvegia sunt artificiale. Când am ajuns aici am văzut imediat că avem condiţii superbe, mult mai bune decât în Norvegia“, a spus fotbalistul de 24 de ani şi 1.73 metru, originar din Guineea Ecuatorială.

Vrea trofee cu Universitatea

Întrebat de calităţile şi aspiraţiile sale, Basilio Ndong a spus:

„Nu îmi place să vorbesc despre mine. Toţi colegii şi antrenorii pe care i-am avut alături la celelalte echipe au spus că sunt puternic din punct de vedere fizic şi extrem de iute. Cu aceste calităţi vreau să ajut echipa. Eu cred că orice jucător vrea să ajungă cât mai sus cu echipa la care activează. Personal îmi doresc să evoluez în UEFA Champions League. Doamne ajută ca anul acesta sau în următorul să jucăm în grupele competiţiei europene şi să câştigăm trofee cu Craiova. Campionatul din România mi se pare bun şi extrem de echilibrat. De la an, la an fotbalul a progresat şi ăsta este un lucru bun pentru ţară. Sunt aici să ajut echipa şi să dau tot ce am eu mai bun. Vă mulţumesc tuturor pentru modul în care am fost primit. Hai Craiova!“.

