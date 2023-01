Flavius Stoican exultă după victoria cu „U“ Craiova: „Suntem pe zece!“

Antrenorul formaţiei FC Botoşani, severineanul Flavius Stoican, se bucură pentru succesul înregistrat în faţa Universităţii Craiova, care i-a adus puţină „linişte“ în clasament.

„Vreau să felicit jucătorii pentru dorință și determinare. Știam că ne așteaptă un meci dificil cu o echipă care vrea să ia campionatul. Azi am reușit să câștigăm, am luat cele trei puncte, suntem pe locul zece. E important pentru mine și jucători, pentru încrederea lor. Am suferit în anumite momente. Scopul nostru a fost să luăm trei puncte și am reușit. Mă bucur pentru acești băieți, mă bucur că suporterii ne-au încurajat.

Mă bucur pentru Mihai Roman că a bifat 300 de meciuri în Liga 1. Merita, am văzut că a primit și un cadou. Sunt convins că s-a bucurat enorm. Mă bucur pentru David și mă bucur și pentru Mailat“, a spus Stoican.

Cuvinte „dulci“ pentru patron

Tehnicianul a dezvăluit că patronul Valeriu Iftime va da o primă jucătorilor de la FC Botoșani în urma acestei victorii:

„Am avut o discuție cu domnul Iftime. A zis că, dacă este important, din punctul lui de vedere, banii nu înseamnă nimic, doar să ne vadă fericiți. Asta înseamnă enorm. Avem în spate patru oameni care susțin această echipă, domnul Iftime și trei asociați de-ai dumnealui. Ne sprijină, iar acest lucru ne dă încredere, ne dă entuziasm și liniștea necesară de a urca în clasament. Ne vom reface după această partidă, iar apoi vom trata serios acel meci (n.red. cu FC Argeș). Concentrarea noastră este pe acel meci“.

Citeşte şi: FC Botoşani – „U“ Craiova 1-0. Alb-albaştrii, jalnici la primul „oficial“