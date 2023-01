Conducerea clubului Universitatea Craiova a oficializat, astăzi, numirea antrenorului Eugen Neagoe la cârma echipei. Noul strateg al Ştiinţei a fost prezentat suporterilor în cadrul unei conferinţe de presă în care amfitrion a fost preşedintele Sorin Cârţu. „Geană“ a semnat un contract valabil un an şi jumătate, cu drept de prelungire şi are ca obiectiv să ducă echipa în cupele europene.

„Noi sperăm şi credem că suntem inspiraţi în alegerea pe care am făcut-o. Îi urez bun venit lui Geană la Universitatea Craiova, echipa ta de suflet, la care ai visat să antrenezi şi iată că visul tău s-a realizat. Ca să spun câteva cuvinte despre el e de prisos, pentru că este foarte cunoscut în zona noastră. Este un fost jucător important pentru Universitatea Craiova, cu reuşite, cu campionat şi Cupa României câştigate. Şi-a ales meseria de antrenor, are experienţă, are sute de meciuri pregătite în prima ligă, dar şi în afara ţării, în Cipru. Alegerea pe care am făcut-o a fost cu gândul că se va realiza ceea ce ne-am propus la începutul campionatului. Neagoe preia obiectivele pe care le-au avut toţi antrenorii. Avem credinţa, avem speranţa că vom reuşi împreună. Sper să aibă mai multă şansă decât predecesorii lui şi rezultate mult mai bune“, a spus Sorin Cârţu.

„Îmi doresc foarte mult să reuşim să aducem titlul în Bănie“

La rândul său, Eugen Neagoe a explicat că nu a fost greu de convins să semneze cu Universitatea Craiova.

„Nu a trebuit să mă convingă nici patronul, nici domnul preşedinte. Ştiţi foarte bine, Craiova este casa mea. Aici am crescut din toate punctele de vedere, ca om, profesional… Oriunde m-am dus nu am ascuns că sunt oltean, pentru că sunt cu rădăcini foarte adânci înfipte. Ştiţi foarte bine ce înseamnă Universitatea Craiova pentru mine şi da, este un vis împlinit.

Am revenit acasă cu plăcere, cu entuziasm şi sper să reuşim împreună. Cred că am vorbit în jur de 40 de minute ca să-mi dau acordul. Apoi, la câteva zile, am discutat în jur de două ore şi 45 de minute. Sper ca împreună cu suporterii să reuşim mai mult decât până acum, să avem rezultate bune şi foarte bune. Ştiţi foarte bine că aici am debutat şi cred că sunt unul dintre jucătorii care au contribuit la eventul din 1991, apoi la Cupa din 1993. Sper din suflet să repetăm acele performanţe din altă postură, cu nea Sorin preşedinte şi eu antrenor.

Îmi doresc foarte mult şi pentru suporteri acest lucru, pentru că aşa suporteri cum a avut şi are Universitatea Craiova sunt foarte greu de găsit în multe alte ţări, nu doar în România. Suporterii Universităţii Craiova merită din plin ca această echipă să practice un joc frumos, spectaculos şi să apară şi rezultatele bune“, a declarat „Geană“.

„Îmi doresc o disciplină corectă, normală, bazată pe respect“

Eugen Neagoe consideră că nu are prea mult timp la dispoziţie până la primul meci oficial ca să-şi implementeze jocul, dar crede că echipa va arăta bine după cantonamentul dion Antalya (4-15 ianuarie).

„Este puţin timp la dispoziţie ca să pregătim echipa, dar asta este situaţia şi de aceea trebuie să fim foarte atenţi la următoarea perioadă. Îmi doresc o disciplină corectă, normală, bazată pe respect. Nu am fost niciodată un antrenor dur. Am avut o relaţie corectă cu jucătorii, bazată pe respect. Îmi doresc să avem o organizare foarte bună atât pe faza defensivă, cât şi pe cea ofensivă.

Nu mi-a fost teamă de nicio provocare acolo unde am mers. Am mers în situaţii destul de dificile, pentru că în momentul când o echipă merge foarte bine, ştiţi că nu se schimbă mai nimic. Totdeauna sunt schimbări atunci când lucrurile nu merg aşa cum îşi doresc oamenii care conduc. Am semnat cu echipe care erau în situaţii dificile şi până la urmă am reuşit să ne realizăm obiectivele şi au fost formaţii cu care am şi depăşit acele bariere. Eu sunt optimist“, a comentat Neagoe.

Acesta şi-a prezentat şi staff-ul tehnic: „Va mai veni un antrenor secund, care a mai lucrat cu mine, Fadi Haddad. Este născut în Iaşi băiatul, dar tatăl său este din Iordania, iar mama româncă. Pe ceilalţi băieţi îi ştiţi: Ionuţ Stancu, Gabi Velcovici, Daniel Tudor cu portarii şi cei doi preparatori fizici care erau la echipă, Cătălin Tudor şi Daniel Ene“.

Pe lângă Işfan mai apare un fotbalist străin

Eugen Neagoe a fost implicat în această perioadă în căutarea jucătorilor care să aducă un plus jocului Universităţii Craiova. Primul este Alexandru Işfan, dar mai urmează să apară în Bănie un fotbalist străin. Pe parcursul cantonamentului din Antalya mai este aşteptat un jucător. Cât despre plecări, nu vor fi prea mulţi puşi pe liber.

„Işfan e un transfer care este aproape rezolvat. El plecase spre Craiova (astăzi, la prânz – n.r.). Se va întâmpla în următoarele ore. Işfan este un jucător pe care l-am vrut şi vara trecută. Este un fotbalist bun, care va aduce un plus. S-au văzut mulţi jucători în perioada asta. în special de el (de Eugen Neagoe – n.r.). Vreau ca lumea să înţeleagă un lucru: nu preşedintele aduce jucătorii, ci directorul sportiv şi cu antrenorul! Ei urmăresc şi propun, aşa se întâmplă în toată lumea! Nu poţi să aduci foarte mulţi, pentru că trebuie eliberate nişte posturi. Sunt nişte contracte pe care nu poţi să le rupi tu unilateral“, a spus Sorin Cârţu.

Acesta a dezamorsat şi „bomba“ prezentată de dimineaţă de Prosport, cu transferul lui Andrei Ivan în SUA: „Am o jumătate de oră de când am vorbit cu domnul Rotaru, care mi-a spus că nu este nimic adevărat şi mi-a spus să vă prezint acest lucru“.

La rândul său, Eugen Neagoe a spus: „Este posibil ca în această seară să mai apară un jucător în Craiova. Nu vă pot spune numele lui. Nu este român, dar este un jucător de echipă naţională. Mâine se va alătura lotului dacă totul va decurge aşa cum s-a stabilit. Nu o să facem multe transferuri. Unul este aproape finalizat, aşteptăm şi celălalt jucător să ajungă şi ne mai gândim la încă unul. Nu am venit aici să facem revoluţie, să schimbăm jumătate din echipă. Nu putem să facem acest lucru. Punctez faptul că Universitatea Craiova are în componenţă jucători valoroşi, de echipă naţională“.

Gjoko Zajkov, a doua ţintă a Universităţii Craiova

Universitatea Craiova este pe cale să-şi asigure cel de-al doilea transfer al iernii. După Alexandru Işfan, de la FC Argeş, oltenii sunt pe cale să semneze cu Gjoko Zajkov, un fotbalist macedonean de 27 ani şi 1.86 metri. Acesta este un fundaş central şi vine de la Vorskla Poltava.

Evaluat la 600.000 de euro, Gjoko Zajkov este un jucător care a bifat şi 22 de meciuri în echipa naţională a Macedoniei de Nord. A fost convocat şi la Euro 2020, însă nu a prins niciun minut în cele trei meciuri din faza grupelor.

