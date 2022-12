Pavel Badea, despre anunțul retragerii lui Rotaru: „Doar Mihai poate lămuri această situație“

Directorul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, Pavel Badea, a comentat, pentru Gazeta de Sud, anunțul făcut în această dimineață de către Mihai Rotaru, finanțatorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, potrivit căreia s-ar retrage din vară.

„Nu am discutat niciodată cu el (cu Mihai Rotaru – n.r.) pe acest subiect. Nu am niciun fel de informație de această intenție. Doar Mihai poate lămuri această situație. Trebuie să o detalieze, să o explice… Toată lumea știe că și-a vândut afacerea cu pământurile de aici, dar asta nu are nicio legătură cu celelalte afaceri ale lui. Repet: nu am niciun fel de informație legat de declarațiile sau intențiile lui Mihai Rotaru. Nu am avut cu el discuții în ultima perioadă ce vizează desfășurarea activității la fotbal. Când o să-mi zică mie, personal, că vrea să renunțe o să comentez. Nu vreau să mă gândesc la ce va fi. Vom vedea atunci, dacă va fi cazul“, a declarat Pavel Badea, pentru GdS.

Citește și: Șoc în Bănie! Mihai Rotaru susține că din vară nu va mai investi la Universitatea Craiova!