Universitatea Craiova a reușit o victorie importantă, cu 3-0, în fața Chindiei Târgoviște și alb-albaștrii pot intra mai liniștiți în vacanța de iarnă.

La finalul întâlnirii de sâmbătă seară, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, antrenorul interimar al Științei, Dragoș Bon, s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat, dar și de evoluția elevilor săi.

„Ne-am atins obiectivul și sunt fericit că am reușit să câștigăm la o diferență categorică de scor. Băieții au înțeles mesajul meu, au respectat întru totul obiectivele tactice pe care le-am avut pentru această partidă și sunt foarte fericit că putem să plecăm liniștiți în vacanță.

Alex Crețu traversează o perioadă foarte bună. Eu consider că acesta este adevăratul Alex Crețu! De asta am și fost pro aducerii sale la Universitatea Craiova în acel moment când au fost discuțiile. Chiar i-am spus înainte de partidă că simt că va marca, am simțit și la Mioveni, unde a avut o oportunitate mare. Astăzi și-a făcut din nou datoria și este un jucător esențial în momentul de față pentru echipă.

Vreau să subliniez că am avut inspirația să pun om la bara a doua. Întotdeauna prefer să micșorez poarta și ăsta a fost un obiectiv tactic care ne-a salvat de a primi un gol. Mă bucur că am fost inspirat să joc cu Popescu în poartă, care a reușit să pareze un penalti. M-am temut în acel moment, pentru că ați văzut că publicul încă nu a trecut peste supărare. Dacă primeam un gol mă gândeam că și reacția suporterilor o să pună plumb în picioarele jucătorilor. Dumnezeu a fost cu noi în seara asta, am reușit să nu primit gol. Mi-am dorit să nu primim gol până în pauză, pentru că știam ce am de făcut la pauză și ce trebuie să reglez.

Eu vreau să le transmit suporterilor Sărbători fercite!“, a declarat Dragoș Bon.

Anton Petrea: „Sunt dezamăgit de rezultat“

De partea cealaltă a baricadei, antrenorul Chindiei, Anton Petrea, nu s-a împăcat deloc cu rezultatul afișat pe tabelă, considerându-l nemeritat.

„A fost o partidă în urma căreia ne-am văzut învinși. Pot spune că am făcut cadou această victorie echipei gazdă, o echipă bună de altfel, dar care nu cred că ne-a surprins cu ceva. Am primit două goluri destul de ușor. Am beneficiat de un penalti pe care, din păcate, nu l-am transformat în gol. Apoi a venit acea eliminare și a trebuit să închidem cât de cât jocul.

Cred că în repriza a doua, în afară de acel gol născut dintr-un corner – iarăși un cadou – nu cred că au mai avut situații clare. Am încercat să și marcăm, pe alocuri am avut momente bune, dar, din păcate, am pierdut în această seară și sunt puțin dezamăgit de rezultat“, a comentat Anton Petrea.

