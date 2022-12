CM 2022 Qatar | Luka Modric: „Va fi greu să-l oprim pe Messi“

Selecţionatele Croaţiei şi Argentinei se întâlnesc marţi, de la ora 21.00, pe stadionul „Lusail Iconic Stadium“, în prima semifinală a Cupei Mondiale 2022 din Qatar.

Liderul selecţionatei Croaţiei, Luka Modric, crede că echipa sa este „pregătită“ să învingă „pumele“. Fotbalistul legitimat de Real Madrid a subliniat că fotbaliştii croaţi vor da totul pe teren, chiar dacă sunt conştienţi că vor avea „multe dificultăţi“ cu un jucător de talia lui Lionel Messi.

„Mă pregătesc să mai joc o semifinală împotriva unei echipa mari. Asta îmi doresc, nu doar împotriva unui jucător. Desigur, Leo este foarte mare, este cel mai bun jucător al lor şi vom avea multe dificultăţi în a-l opri, dar suntem pregătiţi şi vom da totul. Sper să fie suficient pentru a ajunge în finală“, a declarat Modric, citat de EFE şi Agerpres.

Nu-l deranjează postura de outsider

Playmaker-ul croat a precizat că nu are nicio problemă cu faptul că echipa sa nu este văzută drept favorită în astfel de meciuri.

„Toată lumea priveşte mai mult către ţările mari, noi suntem o ţară mică, nimeni nu ne ia în calcul, dar nu avem nicio problemă cu asta, că alţii sunt favoriţi şi noi suntem în umbră. Este un lucru din afară, pe care nu îl putem controla. Putem doar concura la maxim, să dăm totul şi acesta este punctul nostru forte“, a adăugat el.

„Nimeni nu vorbeşte despre noi. Dar am văzut o echipă foarte bună, matură, cu tineri care au adus calitate şi energie nouă. De la EURO există un fapt pe care nu l-am ştiut: că în 22 de meciuri am pierdut doar unul! Este ceva impresionant. Am făcut multe jocuri bune şi asta spune de asemenea multe despre noi. Eram încrezător că putem face ceva. După patru ani, faptul că suntem iarăşi în semifinale este ceva foarte mare“, a continuat Modric.

Croaţia şi Argentina, fără egal în meciurile directe

Croaţia şi Argentina s-au întâlnit de patru ori până acum şi niciun joc nu s-a încheiat la egalitate. Croaţia s-a impus de două ori: 3-2 într-un amical disputat în 1 martie 2006 şi 3-0 în grupele CM din 2018. Două victorii au şi „pumele“: 1-0 în CM din 1998 şi 2-1 într-un amical susţinut în 12 noiembrie 2014.

FIFA a anunțat cine va arbitra

Semifinala Argentina – Croația va fi arbitrată de italianul Daniele Orsato (47 de ani). Asistenții lui Orsato vor fi compatrioţii Ciro Carbone şi Alessandro Giallatini. Al patrulea oficial va fi Mohammed Abdulla Mohammed, din Emiratele Arabe Unite.

Massimiliano Irrati va fi responsabil pentru video arbitraj (VAR), asistentul acestuia urmând să fie Paolo Valeri (ambii din Italia).

Bani mulţi pentru „careul de aşi“

În cealaltă confruntare din penultimul act, campioana mondială Franţa va avea ca adversară echipa Marocului, surpriza competiţiei. Această a doua semifinală este programată miercuri, de la ora 21.00, pe „Al Bayt Stadium“ din Al Khor.

Pe lângă un loc în istoria fotbalului, cele patru naționale rămase în competiție la CM 2022 se luptă și pentru sume considerabile. Doar prin calificarea în semifinale, cele patru reprezentative au deja din partea FIFA sume impresionante. Echipa care va termina CM 2022 pe locul patru va primi un cec de 25 de milioane de dolari. Naționala de pe locul trei va încasa 27 de milioane de dolari, notează Hotnews. Vicecampioana mondială va fi recompensată cu 30 de milioane de dolari, iar marea câștigătoare cu 42 de milioane de dolari.

Formațiile eliminate încă din faza grupelor au primit din partea FIFA câte 9 milioane de dolari. Ţările eliminate în optimi au plecat acasă cu câte 13 milioane de dolari, iar cele din sferturi vor fi recompensate cu câte 17 milioane de dolari.

