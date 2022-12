Sorin Cârțu și Mihai Rotaru l-au pus la zid pe Rădoi: „Cea mai mare decepție!“

Mirel Rădoi a anunțat că pleacă de la Universitatea Craiova și i-a „înțepat“ pe conducătorii olteni, în special pe președintele Sorin Cârțu, cel care l-a adus în Bănie.

La ceva timp a venit și replica mai marilor Științei, care nu-și explică purtarea antrenorului de 41 de ani.

Sorin Cârțu: „Nu vreau să-i mai aud numele“

Președintele Sorin Cârțu a digerat cu greu declarațiile lui Mirel Rădoi și consideră că a făcut o greșeală că i-a dat echipa pe mână și a crezut în el.

„Vreau să spun că în această seară am trăit cea mai mare decepție din cariera mea. Un atac cu talpa din partea unuia la care am ținut fantastic de mult. Și îmi pare rău că am investit multe sentimente pentru Rădoi. Sunt total surprins! E ultima dată când vorbesc despre el. Nu vreau să-i mai aud numele! Nu vreau să-i mai pronunț numele! Și el la fel, să facă abstracție totală de mine. Să nu mă mai menționeze niciodată! E o mare dezamăgire pentru mine!

Să încerci să muți atenția de la nereușitele tale într-o parte la care n-ai niciun fel de… argumentele lui sunt total neadevărate. Când am analizat jocul lui Rădoi vreodată? Sunt surprins de atitudinea lui! După partida cu FCU, ne-am întâlnit la club și am stat aproape două ore de vorbă. O întâlnire cât se poate de amicală. Nici n-am discutat despre partida cu FCU. Discuția a fost pentru cele trei partide care urmează. Meciul de Cupă era obiectivul de a merge mai departe și de a câștiga Cupa. Și celelalte două meciuri din Liga 1.

Sunt Sorin Cârțu, mi-am câștigat dreptul să vorbesc despre fotbal. Nu vii tu să-mi spui că mă uit la alt joc! Bă, băiatule, eu știu să fac analiza. Când mă uit la un joc, înțeleg foarte multe. El n-are antrenamente făcute câte meciuri am eu antrenate în Liga 1.

Vorbești în felul ăsta, e lipsă de respect. A zis că-mi dă „badge-ul”, să antrenez. Nu mă interesează să antrenez! Din 2016 am spus. Puteam să antrenez, dar starea mea emoțională nu mi-a mai permis. De la președinție trec să antrenez iar? Cum?

Niciodată nu m-am implicat! N-am fost la patru antrenamente ale lui Rădoi. Antrenamentele la care am fost erau deja începute. La fel m-am comportat cu toți antrenorii. N-am vrut ca prezența mea acolo să le creeze vreun stres. De asta nu m-am dus la antrenamente, să nu creez o problemă“, a spus Sorin Cârțu, la Digi Sport.

Mihai Rotaru: „A fost nociv pentru Universitatea Craiova“

La rândul său, finanțatorul Universității Craiova, Mihai Rotaru, a avut și el un discurs acid la adresa lui Mirel Rădoi.

„Nu aveam niciun semnal și, până la ora asta, nu m-a sunat nimeni, să-mi spună că pleacă, să stabilim ce se dorește. Toate informațiile le am prin intermediul presei, am citit declarațiile lui Mirel Rădoi. În ultimele meciuri, după fiecare avem acest discurs al lui Mister, că nu stă, că pleacă. Asta m-a deranjat. Nu pot să accept să ne spălăm rufele în public. Trebuie să discutăm lucrurile față în față!

În momentul acesta, din punctul de vedere al imaginii, domnul Rădoi a fost nociv pentru Universitatea Craiova. Adică lasă în spate o echipă care are o grămadă de animozități în relația cu suporterii, în relația cu mass-media, în relația dintre staff și conducere. Trebuie să o luăm de la zero! Tot ce am încercat să construim cu domnul Rădoi s-a întors împotriva noastră în acest moment.

L-am sprijin inclusiv după declarațiile de la finalul meciului cu Rapid, când a exclus patru jucători din lot. Markovic avea botez a doua zi, iar eu eram invitat. Am reușit să mă duc, pentru a nu se crede că țin partea unui jucător. Am refuzat să discut cu jucătorii, nu i-am mai sunat. La modul acesta s-a dus politica noastră.

Sunt extrem de dezamăgit, trist, pentru această situație. S-au făcut toate eforturile ca domnul Rădoi și staff-ul lui să reușească, să fie mulțumiți. Nu putem să aducem jucători acum, că nu e perioadă de transferuri.

Mirel Rădoi n-a vorbit cu mine despre demisie. Nu se pune problema să rămână, îl știm că toții pe Rădoi. În acest moment, orice relație este nocivă“, a spus Mihai Rotaru.

Reghe ar putea reveni la echipă

Chiar dacă este destul de greu de realizat, pe banca Universității Craiova ar putea ajunge, din nou, Laurențiu Reghecampf. Sunt discuții intense în acest sens, dar lista cu posibili înlocuitori s-ar putea completa cu noi nume dacă mutarea dorită nu se rezolvă rapid.

Citește și: Mirel Rădoi și-a dat demisia de la Universitatea Craiova!