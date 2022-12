CM 2022 Qatar | Tite îşi asumă responsabilitatea după înfrângerea Braziliei în faţa Camerunului

Selecţionata Camerunului a învins echipa Braziliei cu scorul de 1-0 (0-0), vineri seară, pe „Lusail Stadium“ din Al Daayen, în Grupa G a Cupei Mondiale din Qatar, însă nu a reuşit calificarea în optimile de finală. „Leii neîmblânziţi“ au câştigat prin golul lui Vincent Aboubakar (’90+3).

Camerun: Devis Epassy – Collins Fai, Enzo Ebosse, Christopher Wooh, Nouhou Tolo – Andre Zambo Anguissa, Pierre Kunde (’68, Jules Ntcham) – Bryan Mbeumo (’64, Karl Toko Ekambi), Eric Maxim Choupo-Moting, Nicolas Ngamaleu (’86, Jerome Ngom Bekeli) – Vincent Aboubakar.

Selecţioner: Rigobert Song.

Descoperă oferta Superbet de pariuri pentru grupele Mondialului din Qatar și alege-ți favoritele!

Brazilia: Ederson – Daniel Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles (’55, Marquinhos) – Fred (’55, Bruno Guimaraes), Fabinho – Antony (’79, Raphinha), Rodrygo (’55, Everton Ribeiro), Gabriel Martinelli – Gabriel Jesus (’64, Pedro).

Selecţioner: Tite.

În optimile de finală, Brazilia, câştigătoarea Grupa G, va juca împotriva Coreei de Sud, a doua clasată în Grupa H, luni 5 decembrie (Stadium 974 – Doha, 21:00).

Descoperă cea mai bună ofertă de pariuri la Superbet!

Tite: „Eu şi staff-ul tehnic ne asumăm răspunderea“

Selecţionerul Braziliei, Tite, şi-a asumat responsabilitatea după eşecul din faţa Camerunului.

„Am văzut atacuri şi contraatacuri ale Camerunului, au jucat aşa cum şi-au dorit. Noi am încercat să fim eficienţi, nu a fost aşa, jocul a devenit din ce în ce mai periculos pentru noi. Am pierdut cu toţii, e o înfrângere colectivă. Eu şi staff-ul tehnic ne asumăm răspunderea.

Dar este şi un rezultat care ne provoacă. Avem puţin timp de la un meci la altul, toate partidele sunt echilibrate, fotbalul modern este universal… Nimeni nu a câştigat trei meciuri la această Cupă Mondială. Brazilia a pierdut în faţa Camerunului, Franţa a pierdut în faţa Tunisiei, Argentina a pierdut în faţa Arabiei Saudite… Rezultatele vorbesc de la sine.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Meciurile sunt dificile şi trebuie să fii foarte atent. Am fost atenţi împotriva Camerunului, dar au jucat foarte bine, pe verticală şi meritau această victorie. Deci nu putem spune că în optimi, indiferent cu cine am fi jucat, am avea un meci mai uşor sau mai greu. Cu orice echipă ai juca, meciul va fi foarte dificil“, a spus Tite.

Programul meciurilor de astăzi, din optimile de finală:

ora 17.00: Olanda – SUA;

ora 21.00: Argentina Australia.

Citeşte şi: CM 2022 Qatar | Portugalia şi Coreea de Sud au acces în optimi