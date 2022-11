Superliga | E oficial: Leonard Strizu, noul antrenor principal al FCSB

Leonard Strizu (55 de ani) a fost numit în funcţia de antrenor principal al echipei FCSB. Mihai Pintilii, cel care a fost interimar după demisia lui Nicolae Dică din 1 noiembrie, nu a putut fi instalat principal deoarece nu deţine licenţa Pro.

„A fost o surpriză plăcută făcută de patron“

Leonard Strizu a declarat, astăzi, în prima sa conferinţă de presă, că şi dacă îl chema Mourinho tot apela la Mihai Pintilii.

Strizu, fost antrenor la echipa a doua a grupării patronate de Gigi Becali, a explicat că FCSB trebuie să urmeze drumul început de Pintilii după demisia lui Nicolae Dică.

„A fost o surpriză plăcută făcută de patron. Nu mă gândeam că va apela la mine pentru postul de antrenor. M-a bucurat decizia şi încercăm să creăm o atmosferă plăcută şi să le dăm posibilitatea jucătorilor de a se exprima la un nivel cât mai ridicat. Şi dacă mă chema Mourinho, tot apelam la Pintilii. El a fost al doilea sau al treilea ajutor pentru toţi antrenorii care au fost la echipă. El, prin respectul acordat jucătorilor, e foarte iubit. El ştie foarte multe. Dacă eu veneam cu un secund, nu era la fel… el e de doi ani aici, e normal să fac o colaborare cu Pintilii. Eu i-aş da mult mai multă prioritate lui Pintilii, pentru că ştie tot ce se întâmplă în vestiar. Trebuie urmat acest drum pe care îl are Pintilii cu jucătorii“, a afirmat Leonard Strizu.

Eu am o prietenie cu Pintilii!

„Eu mă simt confortabil în această poziţie. Patronul a apelat la serviciile mele. Eu fac parte din acest club, toţi formăm o familie. Iar o mutare de sus în jos sau de jos în sus e benefică pentru a veni în sprijinul echipei mari a clubului. Toţi cei din staff, Pintilii, antrenorul cu portarii, partea medicală, Mihai Stoica, vom avea câte un punct de vedere asupra pregătirii, asupra meciului şi se va lua o decizie. Ştiu ce interesează, cine conduce, cine face, cine, cine… dar pentru mine, pentru acest club, situaţia este foarte benefică. E normal ca un antrenor când vine la un club să aibă un colaborator gen Pintilii. Pintilii e de doi ani aici, el are o relaţie de prietenie şi respect cu toţi jucători şi cu cel care are puţine minute, şi cu cel cu cele mai multe… Eu am o prietenie cu Pintilii, el e un colaborator foarte bun pentru a lua decizii împreună“, a adăugat Strizu.

„Sunt un antrenor dur, pentru că vreau prea mult“

El s-a caracterizat ca fiind un „antrenor dur”, care pune presiune pe jucători.

„Ca orice antrenor nou, am foarte mare încredere în băieţi. La antrenamente, chiar dacă a fost întreruperea aceasta, am văzut poftă de joc la ei. Sunt satisfăcut de perioada aceasta de pregătire. Eu presiune nu simt. Eu am fost un jucător mai nesimţit. În schimb, eu am pus presiune pe jucători. Eu sunt un antrenor dur, dar sunt dur pentru că vreau prea mult. Orice antrenor care îşi doreşte mult face presiune asupra jucătorilor. Eu sunt un pic mai agresiv, am fost şi ca jucător, nu mi-a plăcut niciodată să pierd“, a menţionat tehnicianul.

Leonard Strizu va debuta pe banca FCSB-ului într-un meci oficial mâine, când este programată restanța din etapa a 6-a, cu AFC Botoșani. Disputa va avea loc de la ora 19.00, în Moldova.

