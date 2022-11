Exclusiv | Bogdan Vătăjelu, între ambiţii, reuşite şi sfaturi

Revenit de la echipa naţională, fundaşul formaţiei Universitatea Craiova, Bogdan Vătăjelu, a vorbit, în exclusivitate pentru GdS, despre ultimele experienţe trăite în plan personal, dar şi despre câţiva dintre colegi.

GdS: Salut, Bogdan! Iată-te din nou într-o postură favorabilă: titular indiscutabil şi, probabil, căpitan al Universităţii Craiova în absenţa lui Nicuşor Bancu, plus că ai intrat în circuitul echipei naţională. Te aşteptai ca finalul anului 2022 să-ţi aducă toate astea?

Bogdan Vătăjelu: Te salut! Mă bucur că în ultima perioadă am jucat și am avut o perioadă foarte bună cu victorii, fără să pierdem. Vis-a-vis de banderola de căpitan, asta va decide Mister (Mirel Rădoi – n.r.). Nu stau să mă gândesc la acest aspect. Până la urmă, eu îmi doresc cel mai mult să-mi fac treaba în teren, să câștige echipa și să facem suporterii fericiți. La echipa națională nu mă așteptam să fiu convocat. A fost o surpriză plăcută pentru mine. Dincolo de toate, mi-aș fi dorit să fie și Nicu alături de mine, aici, să facem o treabă bună. El este căpitanul nostru și un jucător exponențial în angrenajul naționalei. Și pe această cale doresc să îi transmit însănătoșire grabnică. Suntem cu toții alături de el!

GdS: Consideri că poţi lupta pentru postul de la naţională şi când va reveni Bancu?

B.V.: Nu se pune problema de o luptă între noi, chiar dacă eu și Nicu suntem pe același post la echipa de club. E adevărat că ar fi foarte greu ca noi să fim convocați la națională, jucând eu pe dreapta și el pe stânga. Am avut și o discuție în acest sens. Voi lua totul ca pe o oportunitate și de fiecare dată când voi fi convocat la națională voi răspunde cu inima deschisă și voi da totul.

„Îmi doresc un parcurs bun, fără probleme de sănătate“

GdS: Văzând ce i s-a întâmplat lui Nicuşor până acum (două accidentări grave), te consideri norocos că ai scăpat de astfel de neplăceri?

B.V.: Îmi doresc ca până la finalul carierei să am un parcurs bun, fără probleme de sănătate. În ceea ce îl privește pe Nicu, ştiu cât îi este de greu. El a mai suferit o accidentare gravă în urmă cu mai mulți buni și atunci a revenit în timp record. Ei bine, eu sunt ferm convins că la fel o va face și de această dată, fiindcă are o capacitate fizică și psihică impresionantă.

GdS: Ai fost transferat de Universitatea Craiova, la Sparta Praga din postura de căpitan şi cochetai şi cu lotul naţional. Ce ţi-a lipsit atunci ca să te impui? Crezi că nu a fost momentul potrivit pentru acel transfer? Crezi că acum ai avea toate calităţile ca să reuşeşti într-un alt campionat?

B.V.: Consider că perioada de la Sparta Praga fost una cu suișuri și coborâșuri, în care regret anumite lucruri. Am început foarte bine, dar cu timpul nu am avut aceeași consistență. Cu mintea de acum, poate aș avea mai multe șanse să mă impun într-un campionat de top al Europei, să fie o experiență plăcută. Eu iau totul ca pe o lecție și niciodată nu e prea târziu să îți dai seama de ceea ce ai greșit și, desigur, ceea ce poți regla.

„Familia este cea care mă motivează cel mai mult“

GdS: Ai o familie frumoasă şi ai experienţă în privinţa creşterii copiilor, având două fetiţe. Noii tătici din lot, Ivan, Marko şi Cîmpanu, ţi-au cerut sfaturi.

B.V.: Mulțumesc frumos. În general, eu și colegii mei încercăm să le dăm sfaturi, dar ei au familia lor și vor vedea pe parcurs cât de frumos este să ai copii și cât te ajută să te dezvolți și să îți privești viața altfel. Odată ce îți vine un copil, devii automat mai responsabil și pe parcurs, după o perioadă, se întâmplă același lucru și pe teren.

GdS: Îţi aduci aminte momentul când ai devenit tătic? Îi mai faci cinste lui Hergheligiu, ţinând cont că el ţi-a făcut cunoştinţă cu soţia ta?

B.V.: Îmi aduc aminte, desigur. Fetița mea cea mică s-a născut la Praga și a fost cel mai frumos moment din viața noastră. La cea de-a doua fetiță a fost la fel și mă bucur că avem o familie frumoasă și am o soție care mă înțelege, mă sprijină mereu. Aș putea spune ca familia este cea care mă motivează cel mai mult.

GdS: Cunoscându-i bine pe cei trei, consideri că le va influenţa în vreun fel activitatea? La prima vedere nu par foarte concentraţi asupra fotbalului. Pe tine te-a „dereglat“ la început marea schimbare?

B.V.: Este o schimbare importantă în viața lor și eu cred că îi va responsabiliza. Își vor da seama că trebuie să muncească mult mai mult. Au o familie și trebuie să le ofere tot ceea ce e mai bine pentru copiii lor, pentru familie și să plece în campionate mult mai puternice. Desigur, în primele săptămâni nu am dormit foarte mult ajutând-o pe soția mea, însă, pe parcurs, totul devine mult mai frumos. E cea mai frumoasă perioadă să îi vezi pe copii crescând.

„Ne dorim să încheiem anul bine“

GdS: Ca în fiecare an, Universitatea Craiova s-a „încălzit“ mai greu şi la final a plâns după punctele pierdute. Crezi că anul acesta va avea mai multe şanse la un trofeu, faţă de ediţia trecută?

B.V.: Așa este. În unele campionate ne-am trezit puțin mai târziu, am avut sincope, însă sper să fie din ce în ce mai bine, cum a fost în ultimele 2 luni. Ne dorim să încheiem anul bine. Prima oară luptăm pentru accederea în play-off și apoi vom vedea unde ne situăm, ca să luptăm pentru un trofeu sau chiar pentru ambele: campionatul și Cupa României.

GdS: Se tot vorbeşte despre reîmprospătarea lotului în iarnă. Crezi că este oportună schimbarea?

B.V.: Vis-a-vis de reîmprospătare, asta se vorbește la fiecare echipă și la noi nu se face excepție. Mereu vor fi jucători pe lista neagră sau pe cea albă. În general, cred că un club trebuie să se bazeze pe omogenitate, dar, desigur, mereu vor fi plecări și veniri. Orice lucru bun pentru Universitatea Craiova va fi bine primit.

Este tentat să intre în afaceri

GdS: Şi pentru că tot vorbim de schimbare, te-ai gândit ce vrei să faci atunci când vei pune ghetele în cui? Deschizi vreo afacere sau vrei să rămâi în fotbal?

B.V.: Vorbesc destul de des cu soția despre acest lucru, despre ce vom face după ce mă voi lăsa de fotbal. Îmi doresc să avem și o afacere a noastră, însă niciodată nu se știe ce se va întâmpla. Poate voi rămâne inclusiv în fotbal, dar asta vom vedea după ce voi atârna ghetele în cui.

GdS: Cum comentezi faptul că oraşul Vâlcea nu are o echipă nici măcar în Liga 3?

B.V.: Chiar îmi pare rău că Vâlcea n-are echipă măcar în Liga II-a. Este un oraș care a avut echipă în prima Ligă, chiar și câștigătoare de Cupă a României şi merită mult mai mult.

Citeşte şi: CM 2022 Qatar | Franța n-a stat la glume cu Australia