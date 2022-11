Rapid – „U“ Craiova | Alb-albaştrii au pregătit minuţios meciul din Giuleşti

Universitatea Craiova va întâlni sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul „Giuleşti“, pe Rapid, într-o partidă contând pentru etapa a 18-a din Superligă. Este o „bătălie“ cu conotaţii în clasament, dar şi o lupta a orgoliilor, cunoscută fiind rivalitatea dintre cele două grupări.

Disputa va fi arbitrată de Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi), ajutat de Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti) şi Marius Badea (Vâlcea). Al patrulea oficial va fi Bogdan Dumitrache (Bucureşti). VAR-ul va fi asigurat de Iulian Dima şi Mircea Orbuleţ (ambii din Bucureşti).

Observator din partea CCA va fi Irina Mîrţ (Bucureşti). LPF l-a desemnat supervizor pe Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti).

Nicuşor Bancu ştie „reţeta“ succesului

Căpitanul Universităţii Craiova, Nicuşor Bancu, este ferm convins că misiunea din Giuleşti va fi dificilă. Liderul Ştiinţei consideră echipa sa are toate ingredientele necesare obţinerii unui rezultat pozitiv: un moral bun dar de cele 4 victorii consecutive din campionat, modul cum a fost pregătit acest meci şi aportul celor peste 600 de „lei“ din tribune.

„Ne aşteaptă o partidă foarte grea, ţinând cont de atmosfera creată de suporterii lor şi de jocul pe care-l practică. Dar noi, ţinând cont şi de rezultatele din campionat, avem un moral ridicat şi mergem acolo încrezători că putem obţine cele trei puncte. Trebuie să punem în practică ceea ce am pregătit la antrenament, ceea ce ne-a spus Mister să facem. După aceea atitudinea, care este cea mai importantă, determinarea… Dacă nu ai aceste lucruri în teren nu cred că putem să câştigăm. Trebuie şi curaj, pentru că unii dintre noi nu au mai jucat cu această atmosferă. Eu mai ştiu, pentru că am jucat cu naţionala acolo. Sper să trecem cu bine peste acest lucru“, a spus Nicuşor Bancu.

„Le mulţumim suporterilor dacă vor fi atât de mulţi. Să ne susţină din primul şi până în ultimul minut, chiar dacă vor fi şi momente mai dificile! Cu ei alături, cu siguranţă vom reuşi să facem o partidă bună“, a completat căpitanul Ştiinţei.

Mirel Rădoi: „Sper ca băieţii să se ridice la aşteptările pe care le avem“

La rândul său, antrenorul Universităţii Craiova, Mirel Rădoi, ştie perfect care sunt atuurile prietenului Adrian Mutu şi consideră că are „armele“ cu care să-l pună la respect.

„Eu cred că va fi un derbi atât pe teren, cât şi în tribune. Va fi un meci în care se întâlnesc doi antrenori care se ştiu foarte bine. Pe lângă asta, eu am fost selecţioner la naţionala mare, iar Adi la cea mică. Am fost doi ani de zile colegi şi la Licenţa Pro, am fost colegi şi la echipa naţională mult timp, dar am fost şi adversari într-un meci în Liga Campionilor. Deci este clar că ne cunoaştem principiile de joc. Vom încerca să ne surprindem unul pe celălalt din punct de vedere tactic şi cred că meciul se va ridica la nivelul aşteptărilor“, a comentat Rădoi.

„În meciurile lor de acasă sunt mai multe puncte forte decât puncte slabe. Diferă jocul lor din deplasare faţă de cel de acasă. În Giuleşti sunt foarte puternici, liniile sunt apropiate şi destul de sus. Să sperăm că zonele rămase libere între fundaşii laterali şi cei centrali vor fi speculate de jucătorii noştri. Băieţii mei s-au pregătit foarte bine săptămâna aceasta şi sper să se ridice la aşteptările pe care le avem. În continuare, vrem să arătăm că rezultatul de miercuri, din Cupă cu Ocna Mureş, a fost o simplă întâmplare. Ne trebuie un echilibru între cele două faze, ofensiv-defensiv. Cred că va trebui să închidem spaţiile dintre compartimente, unde în partida tur au fost destul de mari. Am văzut acel meci şi cred că prin sistemul pe care-l avem acum lucrurile se vor îmbunătăţi“, a punctat Mirel Rădoi.

Acesta nu poate conta pe Elvir Koljic – aflat în recuperare, în timp ce participarea lui Raul Silva este sub semnul întrebării.

Superliga, etapa 18

Vineri, 11 noiembrie:

ora 21.00: Sepsi – Petrolul

Sâmbătă, 12 noiembrie:

ora 17.30: Chindia – Farul

ora 20.30: Rapid – „U“ Craiova

Duminică, 13 noiembrie:

ora 15.45: UTA – Voluntari

ora 18.00: Mioveni – CFR Cluj

ora 21.00: FCU – FCSB

Luni, 14 noiembrie:

ora 18.00: U Cluj – Argeş

ora 21.00: Botoșani – Hermannstadt

Clasament:

