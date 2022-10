Bogdan Vătăjelu: „Am câştigat puţin norocos, dar ăsta este fotbalul“

Universitatea Craiova şi-a adjudecat victoria la Sfântu Gheorghe, 1-0 cu Sepsi, graţie unui gol superb marcat de Bogdan Vătăjelu în repriza secundă. La finalul întâlnirii din Ardeal, fotbalistul Ştiinţei s-a arătat bucuros de reuşită, dar a admis că jocul nu a strălucit deloc.

„Sunt bucuros că am reuşit să ne impunem. Primul meu gol în Liga 1 a fost la Braşov şi l-am dat cu piciorul drept. Astăzi, Baiaram mi-a aşezat-o foarte bine, nu am avut presiune şi am dat cu dreptul la poartă… Mă bucur că am înscris, dar cel mai mult mă bucur pentru cele trei puncte, pentru că au fost extraordinar de muncite. Să fim sinceri, am avut şi puţin noroc în seara aceasta, pentru că ei au avut destul de multe ocazii clare. Şi noi am avut peste 10-12 meciuri în care am irosit foarte multe ocazii şi abia am reuşit să marcăm un gol, aşa că… Mai sunt meciuri în care joci într-o deplasare grea, cum este la Sepsi, unde nu am câştigat de prea multe ori, şi ne bucurăm că am câştigat. Am câştigat puţin norocos, dar ăsta este fotbalul“, a spus Bogdan Vătăjelu.

„Este un sistem nou şi, sincer, încă încercăm să-l învăţăm“

„Ştiu că lumea, în general, e mai înfocată şi îşi doreşte spectacol, să câştigi la o diferenţă de două-trei goluri, dar dacă stăm să ne uităm, campioana ultimilor ani nu ştiu dacă a câştigat două-trei meciuri la o diferenţă mai mare de două goluri. Până la urmă, pragmatismul îţi câştigă campionate. Dacă ne gândim la treaba asta ar trebui să fim şi noi mult mai pragmatici, să avem două ocazii şi să înscriem un gol. Desigur că Mister (Mirel Rădoi – n.r.) şi noi ne dorim să avem posesie, să ne creăm ocazii de gol şi să marcăm de două-trei ori, dar sunt meciuri în care chiar nu se poate întâmpla asta.

Suntem aproape aceeaşi jucători. Am avut perioade în care am câştigat cu echipe din faţă, CFR şi FCSB, dar ne-am încurcat cu formaţiile mai mici, dar întotdeauna am avut calitate şi jucători care pot face diferenţa. Dar au fost şi perioade când chiar nu ne-a ieşit jocul. Suntem cu Mister de două-trei luni, este un sistem nou şi, sincer, încă încercăm să-l învăţăm. Mai sunt foarte multe detalii de pus la punct. Victoriile ne vor da mai multă încredere şi vom încerca să construim pe aceste victorii“, a completat Bogdan Vătăjelu.

