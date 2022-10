Gabi Iancu, după FCU – Farul 1-2: „Suntem dezamăgiți, probabil meritam mai mult“

FCU Craiova a cedat cu 2-1 disputa cu Farul Constanța, rezultat care prelungește criza echipei din Bănie. Gabi Iancu, unul dintre jucătorii experimentați ai FCU, a declarat la finalul meciului că este dezamăgit de rezultat, pentru că evoluția echipei sale a fost bună.

„Am dominat jocul, după golul lor, am avut ceva ocazii. Fotbalul se joacă pe goluri și se pare că nu putem ieși din pasa asta proastă. Azi am jucat alt fotbal decât cel din ultimele meciuri, dar nu am marcat. Nu știu ce să zic. Suntem dezamăgiți, probabil meritam mai mult. Avem două zile libere și trebuie să ne încărcăm pozitiv.

Au fost și echipe mai mari în situația asta, și FCSB a fost în situația asta, și câștigă de patru meciuri. Chiar dacă urmează un program dificil pentru noi, să nu uităm că în tur am făcut ceva puncte cu echipele care joacă an de an în play-off. E greu să vorbim de play-off, dar speranța moare ultima. Odată cu victoriile, vor veni și speranțele, chiar dacă acum, fiind dezamăgiți, e greu să mai sperăm.

Mi-a plăcut să joc contra Farului. Mă bucur că le merge bine și le urez foarte mult succes. Nu cred că mai are rost sa vorbesc despre domnul Hagi. Orice jucător practică cel mai frumos fotbal cu Hagi. Cu siguranță, se pot gândi la titlu, au șanse reale.

Nu vreau să comentez problema antrenorului, e problema clubului”, a declarat Gabi Iancu, la Digi Sport.

Superliga, etapa 16

Vineri, 28 octombrie:

Chindia – Botoșani 2-2

FCU – Farul 1-2

Sâmbătă, 29 octombrie:

ora 19.00: Voluntari – Petrolul

ora 21.30: Sepsi – „U“ Craiova

Duminică, 30 octombrie:

ora 18.15: UTA – Argeş

ora 21.00: Rapid – CFR Cluj

Luni, 31 octombrie:

ora 18.00: Mioveni – Hermannstadt

ora 21.00: U Cluj – FCSB

Clasament:

Clasament oferit flashscore.ro

