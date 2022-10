Florin Drăgan, după 1-2 cu Farul: „Ne lipsește concentrarea“

Antrenorul secund al formației FCU Craiova, Florin Drăgan, nu a digerat prea bine înfrângerea cu Farul, scor 1-2, consemnată vineri seară, în Bănie. Echipa familiei Mititelu a ajuns șase meciuri fără succes!

„Sigur că lipsește concentrarea. Avem mingi simple și nu reușim să marcăm. Farul e o echipă care construiește bine, ne-am propus să marcăm om la om și să nu-i lăsăm să construiască. În mare parte am reușit să facem asta, dar avem probleme la finalizare. Nu e prima oară când se întâmplă. Și în meciurile trecute am pățit asta, în ultimii 30 de metri. Bineînțeles că nu suntem fericiți, dar eu zic că azi echipa nu a arătat rău. Am jucat de la egal la egal cu liderul campionatul și cu puțină șansă puteam să facem egal“, a spus Florin Drăgan, la Digi Sport.

Superliga, etapa 16

Vineri, 28 octombrie:

Chindia – Botoșani 2-2

FCU – Farul 1-2

Sâmbătă, 29 octombrie:

ora 19.00: Voluntari – Petrolul

ora 21.30: Sepsi – „U“ Craiova

Duminică, 30 octombrie:

ora 18.15: UTA – Argeş

ora 21.00: Rapid – CFR Cluj

Luni, 31 octombrie:

ora 18.00: Mioveni – Hermannstadt

ora 21.00: U Cluj – FCSB

Clasament:

Clasament oferit de flashscore.ro

