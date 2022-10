Sepsi – „U“ Craiova | Meci greu, speranţe mari! Rădoi: „Să sperăm că vine şi a patra victorie“

Universitatea Craiova a înregistrat trei victorii consecutive – una în Cupă, două în campionat – şi toată lumea este concentrată şi cu gândul la cel de-al patrulea succes. Ştiinţa joacă sâmbătă, de la ora 21.30, în Ardeal, împotriva formaţiei Sepsi Sf. Gheorghe, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a, prima din returul Superligii, iar un rezultat pozitiv acolo ar valida intrarea alb-albaştrilor pe drumul cel bun.

Mirel Rădoi: „Cheia e la băieţi“

Gruparea olteană a susţinut astăzi conferinţa de presă premergătoare partidei cu Sepsi, iar antrenorul Mirel Rădoi ştie că misiunea de la Sfântu Gheorghe va fi foarte dificilă.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă. Chiar dacă adversarul trece prin momente mai puţin bune la nivel de rezultate şi cu ceva probleme legate de lot, Sepsi este o echipă foarte bună când joacă pe teren propriu. Are jucători care pot să facă diferenţa, jucători de echilibru. Este o formaţie cu organizare defensivă şi ofensivă foarte bună, cu trasee foarte bine stabilite şi cu un antrenor pe care-l apreciez. Îmi foarte foarte rău că nu am apucat să lucrez cu el în cariera de jucător, dar de la care, vă spun în premieră, am ‘furat’ câteva lucruri din punct de vedere tactic vizavi de sisteme pe care le joacă.

Va fi un meci diferit faţă de celelalte. De ce? Pentru că există un echilibru foarte mare între cele două faze de joc. Jucătorii ştiu când să accelereze, când să rupă ritmul, când să temporizeze jocul, să aibă o posesie care să atragă adversarul din poziţiile lui. Va fi dificil, dar va trebui să continuăm pe acest drum de victorii, pentru că tot vorbim de ani de zile de constanţă şi atunci cred că doar aşa putem să reuşim să trecem de acest obstacol. Dacă vorbim doar de moral şi de încredere nu este de ajuns pentru o echipă care vrea să fie în primele şase din România şi apoi să spere la mai mult. În momentul în care reuşim să legăm victorii trebuie să muncim din ce în ce mai mult ca să rămânem la acelaşi nivel cel puţin“, a spus tehnicianul.

„Ne-am obişnuit deja cu situaţiile acestea şi le-am spus şi băieţilor. Indiferent de numele adversarilor găsim aceleaşi probleme: fie au probleme financiare, fie antrenorul se află într-o postură neplăcută, fie au mare nevoie de puncte. Mereu găsim câte o echipă care are nevoie de ajutor. Sper să nu fim noi aceia care îi ajutăm, cum am făcut şi cu alţi adversari. Sper să continuăm acest drum, de a practica un joc cât mai mult în jumătatea adversarului şi după aceea să încerăm, prin momentele în care adversarul se simte în inferioritate să marcăm gol sau goluri.

Presiune cred că va fi în primul rând pentru ei, pentru că le şi lipsesc jucători. Este o partidă importantă pentru ei ca şi puncte… Sunt sigur că vor fi fericiţi la sfârşitul partidei dacă vor câştiga şi un punct. Au jucători importanţi care le lipsesc în acest moment şi nu mă refer doar la Păun, ci şi la Dimitrov, Aganovic, care au ieşit cu probleme şi nu ştim dacă vor reveni sau nu. Să sperăm că vine şi a patra victorie consecutivă, cheia e la băieţi“, a completat Rădoi.

Două absenţe importante pentru acest joc

Mirel Rădoi nu va putea miza în acest meci, pe lângă Elvir Koljic a cărui situaţie este foarte delicată, pe Nicuşor Bancu – suspendat şi nici pe Andrei Ivan – nerefăcut după accidentare.

„Nicuşor e suspendat, Andrei are încă probleme medicale şi nu vrem să riscăm în acest moment cu el, pentru că nici nu este un meci capital şi ar putea să stea după aceea o periaodă mai lungă. În plus avem 26 de jucători, nimeni nu este rezervă şi nimeni nu este sigur de locul lui. Poate că la un moment dat toată lumea zice că folosim această propoziţie, că nu există titulari şi rezerve, dar la noi aţi văzut că în meomentul de faţă toţi jucătorii care sunt în lot, exceptându-l pe juniorul Danciu, toată lumea a început ca titular cel puţin o partidă“, a menţionat antrenorul Ştiinţei.

„Trebuie să ridicăm nivelul de la săptămână, la săptămână“

Acesta a explicat şi semnele bune din jocul alb-albaştrilor.

„Presiune va fi mereu. Probabil că era o atmosferă ceva mai tensionată, pentru că, neavând rezultate. Încrederea între noi, la nivel de grup, ridica semne de întrebare. Dar v-am spus: n-aş vrea ca aceste victorii să ne aducă doar moral şi o atmosferă bună la nivelul lotului, ci trebuie să muncim din ce în ce mai mult. Dacă munceşti la acelaşi nivel, nu poţi să ai rezultate diferite. Deci noi trebuie să ridicăm nivelul de la săptămână, la săptămână, pentru că trebuie să fim pregătiţi pentru orice ne pregăteşte adversarul“, a explicat antrenorul Ştiinţei.

„În pregătire sau în discuţiile noastre foarte multe lucruri nu au fost de schimbat. Poate că a contat faptul că noi am încercat să facem pasul următor şi m-aş referi la nivel de echipă: consolidarea principiilor de joc. Poate că aici am avut nevoie de o perioadă mai lungă de timp pentru omogenitate şi pentru jucători să înţeleagă anumite lucruri. Probabil că ăsta a fost procesul şi timpul de care am avut nevoie.

Nu aş pune accent doar pe linia de apărători sau pe organizarea defensivă, ci pe distanţa dintre compartimente. Până la urmă, problemele pe care le-am întâmpinat şi când am primit golurile, excepţie făcând momentele statice, pe atacurile poziţionale sau tranziţiile, au fost doar din cauza distanţei dintre compartimente. Văzusem lucrul ăsta, dar nu puteam să o spun public, pentru că era foarte uşor pentru adversar după aceea să profite. Astea au fost problemele majore pe care le-am întâmpinat, lăsând la o parte acele greşeli individuale“, a adăugat Mirel Rădoi.

„Este cea mai echilibrată ediţie de campionat“

Cât despre locul 4 ocupat de Universitatea Craiova la finalul turului de campionat, Mirel Rădoi a spus:

„Bineînţeles că puteam să adunăm mai multe puncte, dar dacă stăm să ne uităm în urmă vedem că în momentul în care am ajuns noi la echipă aceasta era pe locul 11. Eu zic că am reuşit un număr bun de puncte. dacă s-ar înjumătăţi în momentul de faţă, fără acea restanţă, ar rămâne doar cinci puncte între noi şi lider, iar asta înseamnă că în play-off, într-un duel tur-retur, dacă te impui în ambele partide, poţi să ajungi pe primul loc. Calculele sunt relative acum, pentru că mai sunt atâtea partide şi atâtea puncte în joc. Din punctul meu de vedere este cea mai echilibrată ediţie de campionat“.

Bogdan Mitrea: „Îmi doresc ca în retur să adunăm mai multe puncte“

Reprezentantul „vestiarului“ a fost Bogdan Mitrea, fundaş transferat de Universitatea Craiova chiar de la Sepsi. Acesta nu crede că o să fie primit rău la Sfântu Gheorghe şi speră ca Ştiinţa să prelungească seria rezultatelor bune.

„O să fie un meci greu împotriva fostei mele echipe. O cunosc bine, ştiu că este o echipă echilibrată. Ştie foarte bine să interpreteze jocul, o ajută şi fanii acasă, pentru că aceştia crează o atmosferă frumosă, dar suntem pregătiţi şi optimişti. Suntem bucuroşi că am reuşit să legăm nişte rezultate pozitive şi sperăm să legăm victorii în continuare.

Cred şi sper să fiu primit bine. Am plecat în relaţii ok. Mi-am făcut bine treaba şi m-am înţeles super atât cu conducerea, cât şi cu suporterii. Nu cred că sunt motive să mă primească rău, dar sunt totuşi adversar şi probabil că în timpul meciului nu o să se mai ţină cont că am jucat acolo. Într-adevăr, ei au trei înfrângeri consecutive, dar au mai avut aşa şi şi-au revenit. Îi cunosc bine şi ştiu că se pot aduna la momente grele, deci nu trebuie să cădem în capcană. Important este ce facem noi pe teren.

Evit să vorbesc cu foştii colegi înaintea meciului direct ca să nu existe interpretări. Nici ei nu mă sună, deci e bine. Suntem adversari acum şi trebuie să ne vedem interesul fiecare“, a comentat fundaşul Ştiinţei.

„Încercăm să păstrăm aceeaşi linie“

Întrebat despre îmbunătăţirea jocului şi ascensiune, Bogdan Mitrea a punctat faptul că omogenitatea lotului este mult mai bună. Cât despre lupta pentru supremaţie, fotbalistul Universităţii Craiova nu a folosit cuvinte mari.

„Mereu sunt lucruri de îmbunătăţit. Este un prim pas făcut de noi prin această miniserie de victorii. Acestea îţi dau încredere şi încercăm să păstrăm aceeaşi linie, să corectăm greşelile şi să menţinem ce este bun. Ca rezultate nu am stat bine înainte, ca joc – pe alocuri. Dacă ne uităm la ultimele meciuri am avut posesia bună în toate şi în toate am avut iniţiativa. E mai greu să ataci. Până pui la punct anumite automatisme durează. Acum avem două luni împreună şi consider că începe să se vadă acest lucru. Şi eu cunosc mai bine jucătorii, ceilalţi mă cunosc la rândul lor şi ca mine mai sunt jucători noi. Important este să păstrăm aceleaşi principii, să fie adversarul preocupat de ce jucăm noi şi mai puţin invers.

Locul 4 este puţin. Îmi doresc ca în retur să adunăm mai multe puncte. Sunt 10 puncte între noi şi Farul, dar noi suntem singurii care i-am învins. Trebuie să luăm şi partea pozitivă, că putem să-i batem pe cei mai buni. Rămâne de văzut ce o să fie în retur, dar cu siguranţă noi o să arătăm mai bine. Vedem la sfârşit câte puncte o să strângem“, a declarat Bogdan Mitrea.

Superliga, etapa 16

Vineri, 28 octombrie:

ora 18.00: Chindia – Botoșani

ora 21.00: FCU – Farul

Sâmbătă, 29 octombrie:

ora 19.00: Voluntari – Petrolul

ora 21.30: Sepsi – „U“ Craiova

Duminică, 30 octombrie:

ora 18.15: UTA – Argeş

ora 21.00: Rapid – CFR Cluj

Luni, 31 octombrie:

ora 18.00: Mioveni – Hermannstadt

ora 21.00: U Cluj – FCSB

Clasament:

